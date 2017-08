En Sarmiento juzgan a un menor que entró a robar a la casa del jefe de la Oficina Judicial

Por el robo que sufrió en su domicilio particular el jefe de la Oficina Judicial de Sarmiento –el 13 de febrero del año pasado–, se inició ayer el juicio oral contra uno de los dos menores que fueron detenidos por la policía. El restante ya fue sometido a un juicio abreviado y se declaró su responsabilidad penal.El debate está presidido por el juez penal, Alejandro Rosales, mientras que el Ministerio Público Fiscal lo representan la fiscal general, Laura Castagno, y la funcionaria, Marisol Sandoval. En tanto el imputado está asistido por el defensor público, Gustavo Oyarzún.En ese contexto la acusadora pública sostuvo que demostrará que el acusado es coautor del delito robo agravado por ser cometido en lugar poblado y en banda, con el uso de arma de fuego cuya aptitud de disparo no pudo tenerse por acreditada. También anticipó que solicitará la declaración de responsabilidad penal del acusado y que se le imponga el cumplimiento de reglas de conducta.Por su parte, Oyarzún dijo que el caudal de evidencias que trajo la fiscal al debate no alcanza para llegar a un estado de certeza.Al respecto, aseguró que toda la prueba va encaminada a otra persona que no es su asistido. También consideró que la parte acusadora no tiene elementos de contundencia como para poder lograr la declaración de responsabilidad penal del imputado. En consecuencia, postuló la absolución penal del acusado.UN ARMA EN LA CABEZAEl testimonio del director de la Oficina Judicial de Sarmiento, en su calidad de víctima, fue el primero que se escuchó en el juicio y en ese marco se refirió a los momentos de angustia y temor que vivió junto a su familia durante la madrugada del 13 de febrero del año pasado, cuando un grupo de al menos tres personas patearon la puerta de su casa e ingresaron.De esa manera recordó que uno de los asaltantes se dirigió al dormitorio matrimonial y le colocó un arma de fuego en la cabeza a uno de sus hijos. Al mismo tiempo les exigió la entrega de dinero y otros elementos.En el juicio también ofrecieron sus declaraciones los testigos de actuación, empleados policiales y el personal de Criminalística. Hoy, en tanto, se dará lectura a la prueba documental y alegarán las partes.El hecho ocurrió a las 7:10 del 13 de febrero del año pasado, en un plan de viviendas que se encuentra en el sector del barrio Buzzo, en Sarmiento.Esa mañana ingresaron cuatro personas por la puerta principal de la casa, tras forzarla a patadas. Uno de ellos se dirigió a la habitación matrimonial y con un arma de fuego entre sus manos amenazó de muerte al funcionario judicial, a su esposa y al hijo menor de ambos. Les exigía la entrega de dinero, celulares y otros elementos de valor.Asimismo, se supo que las víctimas permanecieron todo el tiempo en el dormitorio, desde donde pudieron escuchar que el resto de los integrantes de la banda revolvían y destruían objetos en el resto de las dependencias.Cuando los agresores se retiraron de la casa, el damnificado pudo dar aviso telefónico a la policía. También aportó datos de la descripción de la vestimenta de uno de los sospechosos.Unos minutos más tarde la policía detuvo a un joven cuyas prendas de vestir coincidían con las referencias brindadas por las víctimas.En este contexto, la parte acusadora afirmó que el joven arrojó algunos objetos en la vía pública antes de ser detenido. Luego intentó esconderse en una vivienda del barrio Federal II.En tanto otro adolecente fue detenido por la policía cuando caminaba por las calles del barrio Buzzo, ocasión en la que trasladaba un televisor de importantes dimensiones.