En setiembre publicarán la quinta entrega de la saga "Millennium"

A más de una década de la muerte de Stieg Larsson, el autor de la famosa trilogía negra "Millennium" que vendió 80 millones de ejemplares en todo el mundo, el escritor sueco David Lagercrantz redobla la polémica sobre esa saga con la publicación en setiembre próximo de la quinta entrega de la historia protagonizada por Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist.

La editorial Destino, del grupo Planeta, anticipó para el 7 de setiembre el lanzamiento a nivel mundial de la novela "El nombre que perseguía su sombra", en la que Lagercrantz vuelve sobre el universo de "Millenium" con una trama acerca del abuso de poder y las sombras que acechan a la hacker y heroína Lisbeth Salander.

La publicación de "El hombre que perseguía su sombra" desembarca no exenta de polémica, pues reaviva las opiniones acerca de si un personaje o una historia deben sobrevivir o no a su creador. Ocurre que quien la escribe no es su autor original, Stieg Larsson (fallecido en 2004), sino un heredero designado por otros, el sueco David Lagercrantz.

Es que el artífice literario de "Millennium" falleció antes de ver publicada su famosa trilogía negra, que con las novelas "Los hombres que no amaban a las mujeres", "La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina" y "La reina en el palacio de las corrientes de aire", vendió más de 80 millones de ejemplares en todo el mundo, y fue adaptada a la pantalla grande en adaptación sueca y norteamericana.

Sin embargo, tras su muerte, la exitosa historia protagonizada por Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist continuó bajo la pluma y la interpretación del escritor David Lagercrantz, quien fue convocado por la editorial y los herederos legales de Larsson (su padre y su hermano), aunque nunca contó con el visto bueno de Eva Gabrielsson, la compañera de Larsson por más de 30 años.

Esa cuarta entrega, que fue publicada con el título "Lo que no te mata te hace más fuerte" y no se realizó en base a borradores póstumos, llegó a las librerías cuando se cumplían diez años de la muerte de Larsson y si bien no alcanzó las cifras de ventas de la trilogía sí se convirtió en bestseller con más de 6 millones de ejemplares vendidos en 40 países.

Al respecto, Lagercrantz, quien adelantó que la sexta entrega será la última de la saga (aún sin fecha de publicación), manifestó: "el éxito de 'Lo que no te mata te hace más fuerte' me dio la confianza para hacer mío este libro. Con la cuarta entrega estaba aterrorizado y obsesionado por hacer justicia al universo que Stieg Larsson había creado. Ahora ya tengo a Lisbeth en mis venas".



