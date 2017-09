En Trelew un padre prohibió que a su hijo le hablen de Maldonado en la escuela

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) inició el miércoles una campaña nacional para conmemorar el "Día Internacional del Detenido Desaparecido", bajo la consigna: "Las Escuelas preguntamos ¿dónde está Santiago Maldonado?".La propuesta busca poner en debate la desaparición del joven artesano, quien fue visto, por última vez, hace un mes en un operativo que llevó a cabo Gendarmería Nacional en una comunidad mapuche de Cushamen.Esto llevó a que se encontraran varias posturas a favor y en contra de la iniciativa a tal punto que el padre de un estudiante de la Escuela 748 de Trelew envió una nota en el cuaderno de comunicados donde "prohíbe terminantemente" a las autoridades de la institución que su hijo presencie ninguna clase en la que se hable de Maldonado."La enseñanza debe ser laica y apolítica", sostiene el comunicado solicitando que la escuela debe informar con anticipación si tratarán el tema para poder retirar a su hijo o, directamente, no enviarlo a clases.En consecuencia, la directora del establecimiento, Graciela Maier, la recibió y notificó al cuerpo docente que trabaja con ese alumno.Asimismo, el comunicado fue impreso y pegado en el cuaderno de comunicados con formato predeterminado, en el que se puede optar por "madre/padre y/o tutor de el/la menor"."Prohíbo terminantemente que mi hijo presencie ninguna clase sobre Santiago Maldonado y exijo que se me avise previamente el día que se haga militancia política para retirarlo / a del establecimiento, o que ese día no asista, sin que corra falta alguna, mencionando el hecho que según nuestra constitución la enseñanza debe ser laica y apolítica", argumenta el documento.Además, el pedido fue comparado por las autoridades del establecimiento con otros que suelen hacer los padres en otras áreas y en los que la directora de la institución firmó el documento para dejar constancia de que lo recibió."PERTENECE AL ESPACIO CURRICULAR"Mientras la propuesta de CTERA recibió múltiples adhesiones y también cuestionamientos como los del Ministerio de Educación de la Nación, la secretaria Adjunta de la ATECh (Asociación de Trabajadores de Educación de Chubut), Isabel Latorre, argumentó que la iniciativa se basa en una campaña nacional que no solo abarca el tema de los desaparecidos sino también la venta de tierras en la Patagonia."El tema de los desaparecidos está dentro de los espacios curriculares y lo tratamos todo el año. Por lo tanto, debe contar con las dos versiones sin herir susceptibilidades. Brindamos todas las opciones posibles para que los jóvenes puedan sacar sus propias conclusiones", aseguró.Según ATECh también explicaron que la campaña continuará hasta el martes y que el tema es abordado respetando la decisión de los docentes y de cada una de las instituciones.En este sentido, Latorre destacó que la desaparición del joven oriundo de 25 de Mayo se trabaja de la misma manera que los casos de Julio López o Nicolás Capovilla.La secretaria adjunta de ATECh también sostuvo que el tema de los desaparecidos es un tema curricular y no es un tema político y que no es necesario que los padres se preocupen por el contenido que es abordado por los docentes.