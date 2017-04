En tres días más de 300 personas tramitaron el certificado de Catástrofe en Provincia

Para presentar en el trabajo; en las empresas prestadoras de servicios; ante el municipio o en el banco. La gente ayer se acercó la delegación local del Ministerio de Familia del Gobierno de Chubut para tramitar los certificados de catástrofe y pidieron estos documentos para presentar ante diversas instituciones o empresas. Es que el temporal dejó muchas dudas sobre como continuarán las facturaciones de los servicios y el pago de impuestos.

Según confirmó Alicia Dubreuil, titular de la delegación local del Ministerio de Familia del Gobierno de Chubut, hasta ayer al mediodía se habían entregado más de 300 certificados para presentar en el Banco Chubut y acceder a los 100.000 pesos que otorga en forma de préstamo a los afectados por el temporal. Además, se habían emitido más de 100 certificados de trabajo.

"Estamos dando certificados de todo tipo: para seguros, empresas, para que no les cobren los impuestos. De ahí en más, que se lo acepten ya no es un problema nuestro, pero la gente hoy te lo pide", explicó Dubreuil.

La delegada aseguró que “los 280 vecinos que vinieron acá a sacar el certificado son vecinos autoevacuados. También hoy tenés muchos empleados de comercios que necesitan un certificado para que no les descuenten los días para ir a limpiar su casa porque estamos hablando de que después de tres semanas todavía tienen un metro y medio de barro adentro de sus viviendas. Entonces la gente necesita poder justificar a su empleador que tiene que ir a limpiar su casa".

Los interesados en poder acceder a esta documentación solo deben presentarse en la oficina de Libertad 807, con DNI, de lunes a sábado de 8:30 a 17. Dubreuil explicó que se debe acercar a la oficina el interesado en sacar el préstamo, en virtud de que la planilla que se debe llenar para entregar el certificado es una declaración jurada que el solicitante firma.





¿QUE PASA SI SE ESTA EN EL VERAZ?

Cabe recordar que el certificado de catástrofe es indispensable para acceder al crédito de hasta 100.000 pesos para la compra de bienes, pero no para la línea hipotecaria. Mónica Navarrete, una vecina del barrio Abel Amaya, fue ayer una de las tantas personas que se acercó para poder acceder al documento.

"Vine por el certificado de préstamos. La verdad la pasamos feo por el tema cloacal. Sé que hay gente que está peor pero es la tercera vez que se me inunda la casa. Se sabe que ese préstamo hay que abonarlo, pero bueno vamos a ver si está la posibilidad", dijo a El Patagónico.

Por su parte Dina Álvarez, que vive en doctor Tejo y La Gaceta de Buenos Aires, también ayer se acercó a la oficina. La mujer admitió que el certificado solo es una ayuda y no ocultó su malestar por el abandono del sector. “Nosotros tuvimos que salir cuando empezó la lluvia y a los 15 minutos ya había medio metro de agua. Salimos como pudimos, pero bueno... hemos perdido el 80% de las cosas. Uno pierde y debe volver a empezar, pero lo que más me duele es que ningún político pasó a preguntar si necesitamos alguna botella de agua, lavandina o detergente. Estuve 20 días en la casa de mi hija, me tuve que ir con mi mama de más de 90 años que perdió un departamento”, lamentó.

Eva Medina, docente de las escuelas 26 y la 83, también fue hasta la dependencia y cuestionó el hecho de que no le otorgaron el préstamo por figurar en el Veraz. "Fui al banco pero como aparezco en el Veraz por mi estado crediticio no puedo ingresar al dinero que el Gobierno nos iba a mandar. Del Ministerio de la Familia nos mandaron al Banco y del banco al Ministerio, pero hay muchos casos de familias que están en la misma situación y ahora qué hago yo”, se preguntó.

Lo cierto es que esta situación que le sucede a esta vecina del barrio Juan XXIII, que alquilaba una vivienda en ese sector y que ahora se quiere mudar ya que prácticamente perdió todo, también le puede suceder a otras personas que pueden estar en este registro histórico hasta dos años luego de haber cancelado su deuda.