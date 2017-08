El Patagónico | Deportes - 31 agosto 2017 "En uno o dos años voy a tener otra chance en la Selección"

Franco Giorgetti ya estuvo en algunas convocatorias de la selección argentina de básquetbol. Al ser preguntado si tiene la esperanza de volver a ser llamado, en este caso por Sergio Hernández, el chaqueño no se desespera, aunque admite que en uno o dos años podría volver a tener otra chance.

"Justo ayer lo comentaba un poco con mi papá, no pude ver el partido (Argentina venció a Canadá por el Americup) por estar acá entrenando, pero le dije que tengo confianza de que en uno o dos años, creo que voy a tener otra chance. Obviamente eso uno se lo gana en la temporada, pero más allá de que está Sergio (Hernández), que es un técnico que me conoce, sé que haciendo un par de cosas más en la cancha puedo tener una posibilidad", rescató.

Asimismo, señaló: "Hay jugadores que ya se están asentando, que son más chicos que yo, como el caso del 'Pato' Garino, Gaby Deck, que son jugadores más chicos, pero ya están jugando en la Selección y va a ser difícil, pero ojalá pueda tener una oportunidad en la preselección y que sea en la función que sea. Esperemos tener una convocatoria. Si no, hay que estar tranquilo, como te dije, no estoy apurado".

