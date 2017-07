El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 24 julio 2017 En Venezuela detuvieron a uno de los nuevos jueces y llamaron a una huelga Angel Zerpa fue detenido el sábado por la tarde en forma ilegal, luego que el viernes la Asamblea Nacional lo designara junto a otros 32 magistrados para reemplazar a los jueces que habían sido nominados en diciembre de 2015 por la entonces mayoría chavista. Por este caso, la Mesa de la Unidad Democrática convocó a una huelga general por 48 horas para el miércoles y el jueves. El presidente Nicolás Maduro, dijo que está listo para iniciar "un ciclo de diálogo".

Uno de los 33 jueces designados días atrás por el parlamento de Venezuela y cuyo nombramiento fue desconocido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue detenido ilegalmente y ayer se desconocía su paradero, informó el Ministerio Público (MP) de ese país. Mientras la oposición llamó a una nueva huelga general en protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro, esta vez por 48 horas para el miércoles y el jueves.

El MP anunció en su cuenta oficial de Twitter que investigaba la "privación ilegítima de libertad" de Angel Zerpa, "ocurrida esta tarde (por el sábado) en Los Cortijos", en el este de Caracas.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento unicameral), Julio Borges, y el gobernador del estado Miranda y excandidato presidencial, Henrique Capriles, ambos pertenecientes al partido opositor Primero Justicia (PJ), atribuyeron al gobierno el secuestro de Zerpa.

"Condenamos la detención arbitraria de los cuerpos de seguridad contra el magistrado electo constitucionalmente por la Asamblea, angel Zerpa", escribió Borges en su cuenta de Twitter.

El legislador agregó: "el mundo y Venezuela" están "alerta ante la persecución de la dictadura de Maduro a magistrados juramentados constitucionalmente por la Asamblea".

En tanto, Capriles sostuvo que el gobierno ordenó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que buscara y capturara a los jueces nombrados el viernes pasado para "ponerlos a la orden de Fiscalía Militar".

Asimismo, el primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, del partido Voluntad Popular (VP), aseguró en conferencia de prensa que Zerpa "fue secuestrado bajo órdenes del gobierno" y agregó que el hecho es "un mensaje de retaliación" al MP, consignó el diario caraqueño El Nacional.



UNO DE LOS ABOGADOS DE ORTEGA DIAZ



Antes de ser nombrado juez por la AN, Zerpa se desempeñaba como uno de los abogados de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, una chavista que en los últimos meses manifestó fuertes disidencias con el gobierno de Maduro y quedó enfrentada a él.

"El país confía en mí; tengo el respaldo de los venezolanos", sostuvo Ortega Díaz en una entrevista divulgada ayer por la televisora estadounidense en español Univisión, en la que reiteró sus críticas a la administración chavista.

La jefa de los fiscales rechaza el llamado de Maduro a una asamblea constituyente -la elección de sus miembros está convocada para el domingo próximo-, la represión de las protestas opositoras y la detención ilegal de cientos de ciudadanos, entre otros asuntos.

Mientras tanto, al elegirlos y tomarles juramento, la holgada mayoría opositora en la AN completó el viernes el proceso de nombramiento de 33 jueces -13 titulares y 20 suplentes- del TSJ para reemplazar a los que, en su opinión irregularmente, había nominado en diciembre de 2015 la mayoría chavista saliente del parlamento.

En tanto, el TSJ, bajo control del chavismo gobernante, calificó como "nula e írrita" la designación de los nuevos magistrados y advirtió que éstos se expusieron a ser detenidos y acusados de usurpación de funciones y traición a la patria.

Además, el máximo tribunal, a través de su Sala Constitucional, recordó a la AN que la declaró en desacato y determinó que todas sus sentencias son nulas.



LLAMARON A UNA HUELGA GENERAL POR 48 HORAS



La AN y el TSJ son precisamente las cabezas del conflicto de poderes en el que Venezuela está inmersa desde enero de 2016, cuando asumieron los diputados electos un mes antes y el parlamento quedó con mayoría opositora.

Desde entonces, el chavismo recurrió al TSJ para neutralizar las acciones de la AN, primero mediante la declaración de inconstitucionalidad de sus leyes y resoluciones, y luego, directamente, al disponer que todas las decisiones del parlamento son nulas.

En paralelo, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para el miércoles y el jueves a una huelga general por 48 horas, después de una medida similar por 24 horas realizada el último jueves.

La medida forma parte de la llamada "hora cero", la escalada de la protesta puesta en marcha por la MUD el lunes pasado, un día después de la consulta popular no vinculante en la que 98% de los más de 7,5 millones de ciudadanos que votaron se pronunciaron contra la Asamblea Constituyente.

Por el momento, resta esperar que sucederá con Zerpa, principalmente luego de que Maduro afirmara que está "listo" para llevar adelante "un ciclo de diálogo" con la oposición, en busca de "un acuerdo de paz" que permita solucionar la grave crisis institucional y humanitaria que vive el país. Y advirtiera que los 33 jueces designados por el parlamento venezolanos "van a ir presos y a todos les van a congelar los bienes".



Fuente: