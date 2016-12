El Patagónico | Regionales | TEMPORAL - 24 diciembre 2016 ENACOM relevó cerca de 30 postes de telefonía en malas condiciones Tras el temporal de viento que afectó a Comodoro Rivadavia en las últimas jornadas, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) intervino de oficio para elaborar un informe sobre el estado de los postes de telefonía fija. El titular regional del organismo, Tomás Buffa, informó que la responsabilidad del mantenimiento alcanza a las empresas prestadoras del servicio.

Las fuertes ráfagas que soplaron en Comodoro Rivadavia por tres días consecutivos sumaron un saldo más a la habitual voladura de techos: la caída de varios postes de telefonía, un hecho que dejó en evidencia la falta de mantenimiento en una ciudad donde los vientos son un fenómeno constante.

En el marco de las tareas de asistencia a la comunidad, Héctor Quisle, a cargo de la Secretaría Municipal de Seguridad detalló que los reclamos por postes quebrados, caídos o en peligro de hacerlo correspondían sectores de avenida Patricios, calle 10 de Noviembre, Lisandro de la Torre y el barrio Médanos, entre otros.

El ex comisario agregó que desde la comuna se habían gestionado los reclamos a las prestadoras, y que ante la falta de respuestas se cursaría la notificación al Ente Regulador para que intervenga. Fue a raíz de la publicación de esta información que Buffa dio intervención de oficio sin esperar que llegara la requisitoria.

"Salimos a relevar el estado de postes caídos o con defectos, y ya se corrió vista y requerimiento a las empresas prestadoras (Telefónica y SCPL)", indicó Buffa.

Indicó que se relevaron cerca de 30 mástiles de telefonía que deben ser reemplazados o reparados. En el marco de ese relevamiento también había sido detectado, el 20 de diciembre, el caso del poste de la calle 2 al 1900 del San Cayetano, que algunos medios retrataban ayer ante el peligro inminente de que cayera sobre una vivienda.

El titular del Enacom especificó que el organismo tiene facultad para intervenir solo en lo que hace a la prestación del servicio, es decir que puede atender un reclamo específico por un corte o falencias en el mismo, aunque no tiene potestad ni control sobre las obras de infraestructura o equipamiento de las empresas dentro del ejido, como el caso de la revisión del estado de los postes.

No obstante, aclaró que en este caso el organismo decidió intervenir de oficio y efectuar los requerimientos a las prestadoras para que haya un antecedente sobre este tipo de situaciones.



