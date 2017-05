Encañonaron a una familia en busca de joyas y dinero

Dos delincuentes ingresaron ayer en una vivienda de la calle San Juan al 500 en busca de joyas y dinero. Los familiares de las víctimas, que pidieron preservar su identidad, le contaron a El Patagónico que el robo ocurrió alrededor de las 15 aprovechando que en el sector se había interrumpido el servicio electrónico por lo que el portón de la vivienda funcionaba de manera manual."Aprovecharon que el portón eléctrico no funcionaba y se mandaron dos con un revólver. Andaban encapuchados, pero con la cara descubierta y justo agarraron a la nena de 13 años que estaba en jugando con el perro. Le pusieron el arma en la cabeza y la llevaron para adentro (del domicilio)", describieron.En el interior de la vivienda se encontraba los abuelos de la niña que se vieron sorprendidos por el actuar de los ladrones. "Entraron y dijeron: 'Dame el oro y la plata que tenés escondido'. Después los encerraron en el baño, pero en ningún momento los dejaron de amenazar con el revólver", detallaron.En el domicilio también vive en forma momentánea uno de los hijos del matrimonio víctima del asalto ya que su vivienda del barrio Pueyrredón fue afectada por el temporal.Las víctimas estiman que los delincuentes estuvieron entre dos o tres minutos en la vivienda y alcanzaron a llevarse la alianza de casamiento de la dueña de casa, las llaves de su camioneta, un Ipad, una Play Station y una Nintento Wii. Los ladrones también tenían planeado llevarse un Smart TV, pero luego desistieron de llevárselo.Los asaltantes no se percataron que la niña tenía su teléfono celular oculto en el bolsillo y le envió un mensaje de texto a su padre diciendo: "Nos están robando". El padre se encontraba en un comercio y cuando llegó al hogar de sus padres, los ladrones ya se habían marchado."LOS VIMOS PASAR"Un testigo observó que un automóvil de color blanco huyó rápidamente del lugar, por lo que presume que un tercer delincuente los esperaba en el vehículo."Tenían todo estudiado porque la luz estaba cortada desde las 9 de la mañana y el portón eléctrico no funcionaba. Nosotros habíamos venido a dejar un generador eléctrico minutos antes de que todo pasara. Es de no creer", señaló uno de los hijos del matrimonio. "Eran pendejos de 16 o 17 años. Más no tenían pero actuaron armados", subrayóUn aspecto que lamentaron los familiares de las víctimas fue la falta de cámaras de videovigilancia callejera en la cuadra. "En el sector no hay cámaras, siempre hablamos de poner cámaras pero es una zona muy tranquila, siempre decíamos que no iba a pasar nada hasta que le toca a uno. Lamentablemente, hoy en día, (los delincuentes) están actuando como en Buenos Aires donde te encañonan y te meten para adentro y que Dios te salve", criticaron.En el caso tomaron intervención la Fiscalía, la Brigada de Investigaciones y personal policial de la Seccional Segunda. El automóvil utilizado en el robo ya se encontraría identificado.LAS MISMASCARACTERISTICASUn delito de similares características al de ayer, se registró el miércoles a las 22, en Olavarría 19 cuando dos delincuentes vestidos de ropa oscura ingresaron a un domicilio gritando: "Esto es un allanamiento. Esto es un allanamiento". Los ladrones ataron con precintos a una mujer y redujeron a sus hijos bajo la amenaza de armas.Se estima que un tercer individuo esperaba en las afueras de la vivienda. Como botín se llevaron una carabina con mira telescópica y dos teléfonos móviles. En el caso interviene Brigada de Investigaciones y la Seccional Tercera.