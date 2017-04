El Patagónico | País/Mundo | POLICIALES - 09 abril 2017 Encontraron muerta a Micaela, la joven desaparecida en Gualeguay El hallazgo se produjo en la Estancia Seis Robles, en una zona arbolada, adonde los efectivos que realizaban los rastrillajes se habían trasladado en las últimas horas con perros en busca del cuerpo de la chica de 21 años.

El cadáver de la joven Micaela García, quien estaba desaparecida desde hace una semana, fue encontrado semienterrado entre pastizales en la ciudad entrerriana de Gualeguay, a pocas metros de la ruta Nacional 12 y a unos tres kilómetros de donde se había hallado su ropa, informaron fuentes policiales.

El hallazgo se produjo en la Estancia Seis Robles, en una zona arbolada, adonde los efectivos que realizaban los rastrillajes se habían trasladado en las últimas horas con perros en busca del cuerpo de la joven de 21 años.

El hallazgo ocurrió luego de que fuera detenido Sebastián José Luis Wagner (30), quien fue trasladado a Gualeguay y será indagado, según informaron fuentes judiciales.

Wagner fue detenido anteanoche en la casa de su madre por personal de la Policía bonaerense en una casa ubicada en Tablada y Davaine, en el barrio Las Catonas, de Moreno, en el oeste del conurbano, luego de que los investigadores intervinieran teléfonos vinculados al sospechoso.

En otra vivienda ubicada a pocos metros de allí había sido detenido la noche el jueves el padrastro de Wagner, José Fabián Ehcosor (53), policía municipal del partido bonaerense de Malvinas Argentinas y suboficial retirado del Ejército, a quien se acusa de haber encubierto al sospechoso.

El otro capturado es Favio Pavón, dueño del lavadero donde trabajaba Wagner.

Según las fuentes policiales, Wagner estaba armado al momento de la captura e intentó suicidarse al ver a los policías que llegaban a detenerlo: el hombre se apoyó un revolver calibre .32 largo en la sien y se disparó dos veces, pero no salió ninguna bala, detalló el fiscal Tortul al canal C5N.

El arma, que se encontraba en muy mal estado y con la numeración limada, fue secuestrada para peritar por si fue utilizada para algún delito en Buenos Aires, agregó el fiscal.

La joven desapareció el sábado 1 de abril en Gualeguay, alrededor las 5.30, cuando regresaba a su casa tras concurrir al boliche King.

Wagner se convirtió en sospechoso porque tiene antecedentes penales por abuso sexual y su auto fue visto a través de cámaras cerca del lugar donde la joven pasó por última vez.

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, aseguró que el principal sospechoso del crimen, Sebastián Wagner (30), detenido anoche en la localidad bonaerense de Moreno, "no dijo nada" acerca del lugar dónde se encontraba el cuerpo y que lo ubicaron en base a cámaras de seguridad obtenidas en las últimas horas que "reconstruyeron" el recorrido que hizo tras interceptar a la joven.

Según Maslein, a esto "se sumaron testimonios de vecinos de la zona" y ayer "un can de rastro en tema cadavérico ubicó el lugar", situado a ocho kilómetros de donde el viernes se halló una sandalia, un short animal print y un manojo de llaves de la víctima.

Al momento del crimen, Wagner estaba en libertad porque no terminó de cumplir una condena a nueve años de prisión por dos violaciones ocurridas en Gualeguaychú y el juez de Ejecución Penal Carlos Rossi desoyó un informe del Servicio Penitenciario contra su libertad.

A partir de esos antecedentes, el jefe de Policía dijo que el sospechoso "tenía como modus operandi ir despojando prendas (de sus víctimas) en el camino", tal como habría ocurrido con Micaela, y recordó que, tras salir de prisión en agosto último, hacía tres meses que estaba viviendo en Gualeguay y ya conocía la zona.





