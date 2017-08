"Encuentra tu película": una página al servicio de los cinéfilos

Las redes sociales se han multiplicado e ingresado en las vidas y hogares de miles de millones de personas en todo el mundo: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y la reciente Sarahaha que llegó de Arabia Saudita al mundo, son algunas de las más populares; algunas nuevas y recientes y otras ya con más de una década de existencia.

Las mismas tienen las características de ir actualizándose constantemente, copiando unas de otras algunos aspectos y aplicaciones que las van haciendo atractivas para el usuario que tiene en la mano constantemente un celular y que a través de las aplicaciones navega por ellas.

Cada red social tiene su pequeño universo con perfiles y páginas que ofrecen diversos servicios o interés. Están las que se dedican a los famosos, espectáculos, deportes, música, negocios, medios de comunicación. Muchas buscan en las mismas un rédito económico dentro de un amplio mercado si se realiza de manera correcta la difusión y modo de comunicarse.

Pero también existen aquellas páginas que ofrecen servicios sin réditos económicos más que el de brindar una ayuda y generar una comunidad como es el caso de "Encuentra tu película" una fanpage de Facebook que te ayuda a dar con ese film que viste hace tiempo (por ahí solo en la tele) y recordás algunos hilos sueltos, pero ningún nombre de actor o actriz.

Según comentaron desde la página a El Patagónico, la misma se creó en 2011: "mis amigos cinéfilos no paraban de preguntar por pelis en el Facebook de un colega que controla mucho de cine, pero claro éste tardaba en aparecer para resolverlas y muchas películas quedaban ahí en el aire. Facebook me pareció un buen formato para intentar realizar búsquedas, por lo que solo hacía falta el apoyo de la gente. Un apoyo que hemos tenido desde el principio y que seguimos teniendo al día de hoy con mensajes agradeciéndonos en privado la labor que realizamos y muchas muestras de cariño, cosa que nos ayuda a seguir adelante puesto que cada año que pasa hay más y más preguntas y aunque lo intento, no siempre tengo tiempo de atenderlas inmediatamente".

La página a la que siguen 55 mil personas de distintas partes de Hispanoamérica "la administramos entre dos, el Sr Legión que soy yo y el Sr Crow, que es un mago encontrando títulos de películas. Yo soy de España y el Sr Crow es un experto informático argentino afincado en Bolivia. Lo más interesante de la página es que a medida que ha ido creciendo ha ido entrando gente que son cinéfilos vocacionales y son francamente buenos reconociendo películas por el argumento. Cuando no hay preguntas (cosa que últimamente sucede en pocas ocasiones), me dedico a colocar memes, cosas de cine que me hacen gracia y videos que me parecen interesantes. También realizo preguntas sobre cine al personal que nos visita, y sin duda, lo mejor de la página, lo que más me gusta es el buen rollo que se respira en general y el respeto mutuo que la gente se tiene en un tema tan subjetivo como el cine. Trolls nos entran de vez en cuando (es inevitable) y también gente que quiere sentar cátedra con sus opiniones sobre una determinada serie o película, pero son excepciones".

¿Qué hay que hacer para enviar una consulta sobre un título? "Las preguntas se pueden hacer enviando un inbox (mensaje) en la página o bien escribiéndolas en el lugar donde nosotros colocamos los post. Es muy importante añadir el año aproximado (o la década en su defecto), el género, la nacionalidad de la película y todo lo que se recuerde sobre el argumento".

Embed





Como en todos los casos hay excepciones a la regla y no siempre se puede llegar a adivinar los títulos de las películas. "Sí me gustaría advertir que en no pocos casos no se resuelven por la forma de contar el argumento (casi siempre tenemos que sondear un poco al que nos hace la pregunta), o bien porque no se recuerda de forma correcta (muchas veces se mezclan pelis), o bien el argumento es tan pobre que si alguien la vio apenas despertó interés en nadie para retener algo de la misma".

Un dato revelador que comenta "Sr Legión" es una curiosa existencia de "una especie de inconsciente colectivo sobre las búsquedas. Hay títulos que aparecen continuamente como "Langoliers, de Stephen King" Tom Holland (1995), o "Chicos monsters" de Richard Greenberg (1989), o películas tan curiosas como "The Phantom Tollbooth" de Chuck Jones, Abe Levitow, Dave Monahan (1970), "Susie Q" de (1996) o "Sometime they come back" de (1991), y un largo etcétera".

Otro de los pedidos más recurrentes son "los telefilmes de esos que suelen poner al mediodía, por series y películas de dibujos animados (estas últimas suelen ser francamente difíciles), e incluso por cortometrajes, videoclips musicales y bandas sonoras. También nos solicitan bastante que coloquemos en la página preguntas sobre recomendaciones de todo tipo de cine, terror, distópicos, ciencia ficción... y la gente responde tan bien que tengo un listado bastante largo de pelis interesante que han recomendado en la página y que yo no conocía", dando cuenta de que no solo es un servicio que va de un lado al otro, sino que hay un ida y vuelta en la comunidad.

Embed





Desde "Encuentra tú película" hacen una aclaración: "no nos dedicamos a buscar enlaces a películas online, solo intentamos buscar el título mediante el argumento. También me gustaría agradecer el apoyo que hemos recibido de páginas como Cinéfilos (La Plata) y Dame Post y Dime Friki, y señalar lo útil que resulta (incluso más que imdb) el trabajo que llevan haciendo desde hace años la gente de Filmaffinity".

Para finalizar el "Sr Legión" revela la pregunta más corta y extraña que recibieron en la página hasta la fecha para ver si alguien tal vez pueda resolver esta incógnita: "una película donde aparece una mujer con ropa de los años 30-40 en una especie de mansión y se le sube un ¿marabú? a la espalda. Es todo lo que recordaba la chica que nos preguntó y no pudimos dar con ella, de manera que aquí la dejo".

Embed