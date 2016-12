Enrique Verde: "el balance del Auto Moto es positivo"

La temporada automovilística 2016 ya es historia en Comodoro Rivadavia, y los campeones de las cuatro categorías que corren en la provincia del Chubut, alternando el autódromo General San Martín con el "Mar y Valle" de Trelew, son de la capital petrolera.El Auto Moto Club realizó el jueves una cena en la remodelada confitería ubicada dentro del trazado del barrio Industrial, con algunos reconocimientos, y sirvió para despedir un año que en lo deportivo y en lo institucional, le deja un saldo positivo al presidente del AMC Enrique Verde.El año que termina no arrojo visitas de categorías nacionales, pero la dirigencia apostó a las obras en el autódromo y eso, sumado al apoyo constante de los pilotos, lo deja satisfecho al dirigente."La comisión directiva del Auto Moto Club está contenta. Fue un año excelente en cuanto al automovilismo . Con categorías que han funcionado muy bien, con un parque muy bueno de autos, y se han dado carreras como hace mucho no se daba. Cada una tuvo un campeón merecido. Estamos contentos y hay que agradecer a los presidentes de cada divisional por el trabajo que hacen. La intención siempre fue ayudarlos. Fue un año difícil en lo económico pero no decayó nunca. Tuvimos un récord de inscriptos con 120 autos, y eso es muy importante para el club", explicó Verde en el programa Sinfonía de Motores, que finalizó su ciclo el último viernes por Patagonia Pop.El Auto Moto Club apostó a invertir en infraestructura dentro del predio que tienen en el barrio Industrial. La confitería, o el quincho como lo llama la mayoría, fue totalmente renovada y eso hace que se le pueda sacar un rédito más en el futuro cuando se lo alquile. "Hoy, a fin de año, podemos disfrutar de un salón renovado. La comisión directiva buscó precios, y lo hemos conseguido. Con la ayuda y colaboración de mucha gente. Fue un esfuerzo muy grande de todos, de todos los que integramos el Auto Moto Club, y eso nos pone contentos", reflexionó.Enrique Verde es uno de los poco más de 20 presidentes que ha tenido el AMC, y entiende que cada uno debe dejar algo a su paso. "Todos han puesto su granito de arena para que el club siga creciendo. En esta última gestión, la colaboración de la municipalidad que nos ha dado una mano grande hay que resaltarla. Además, tenemos una promesa de Provincia para darnos un apoyo económico por el gran evento de la Copa Patagonia, que un éxito gracias a Fernando Avila y su gente. Fue el único evento nacional que tuvimos este año, y fue un éxito", subrayó.Que no haya venido ninguna categoría nacional a Comodoro Rivadavia deja un sabor agridulce para los amantes del automovilismo locales que disfrutan de sus ídolos. Sin embargo, el dirigente entiende que sirve para tomar impulso y pensar en el año que viene. "Nosotros apostamos a las obras, y que el autódromo esté a la altura de los mejores del país. Que pilotos como Luciano Farroni, Marcelo Agrelo o Gustavo Micheloud nos representen a nivel nacional en categorías muy competitivas habla de que en el sur tenemos un trazado a la altura de las circunstancias. El autódromo nuestro es muy rápido, y tiene su mérito cuando a los pilotos que salen a correr las va bien", destacó.El presidente del AMC deja la puerta abierta para gestionar en 2017 el regreso de las categorías más populares y convocantes del automovilismo argentino. "Se han hecho muchas cosas en el autódromo y en el club. La gente que está ligada lo sabe, hay cosas concretadas y tenemos un autódromo en condiciones para traer cualquier evento nacional. Solo queremos que el club siga creciendo, y ese es el camino. Yo estoy hace mucho tiempo, me encariñé con el club y espero que haya servido de algo", explicó.Enrique Verde tiene su decisión tomada. No seguirá al frente de la institución, y ya se comenzó a trabajar en la nueva comisión directiva. La asamblea será posiblemente en enero, y hasta el momento hay un solo nombre para reemplazarlo. "Ojalá que las futuras comisiones del Auto Moto Club sigan por el mismo camino, y que el 2017 sea más exitoso aún para el automovilismo. Yo tengo decidido mi paso al costado, hasta acá llegué y lo he comunicado. La intención es renovar el 50% de la comisión directiva como marca el nuevo estatuto, y estamos hablando en la renovación. Hemos hablado con Pablo Pires, que estaría al frente de la lista pero también se sumará su padre Rubén Pires", sentenció Verde.