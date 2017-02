Entre las licencias docentes hubo un caso de "estrés sexual"

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, denunció esta mañana una serie de irregularidades con las licencias gremiales en Chubut en el sector docente. "Es una vergüenza, no le roben la plata al Estado", dijo.

El gobernador Mario Das Neves manifestó que desde el Gobierno provincial "estamos estudiando los legajos de gente que está con pedido de licencias" y si bien admitió que puede llegar a ser una anécdota risueña hubo un caso que "tenía pedido de licencia por estrés sexual, no sé si por mucho o por poco".

A través de Radio 3, Das Neves irónicamente señaló que en Chubut "somos novedosos" sobre todo "lo son los que firman eso. Es una vergüenza, no le roben la plata al Estado".

El mandatario sostuvo que se trataba de un empleado del sector de Educación, sin embargo aseguró que "de esos tenemos muchos" y si bien desde el Gobierno de Chubut se han reunido con la Asociación de Psicólogos adujo que los mismos "están de alguna manera de acuerdo".

Más adelante dijo que se trata de un hecho de "corrupción que alguien esté cobrando y no esté trabajando" y agregó que "me hace acordar a una diputada condenada, candidata a todo, que ni siquiera fue a una interpelación porque dijo que tenía angustia. ¿Qué tal?", finalizó en referencia a la ex ministra de Desarrollo Gabriela Dofour.