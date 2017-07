El Patagónico | Regionales | POLITICA - 25 julio 2017 Entre las promesas de Nación y el "costo laboral" El gobernador Mario Das Neves encabezó ayer una nutrida reunión con cámaras empresariales de toda la provincia de Chubut, durante la cual se evaluó el impacto negativo de las medidas económicas nacionales en la región y recibió por parte de la CAME demandas para dotar de mayor competitividad a las empresas.

El encuentro se desarrolló en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno y contó además con la asistencia del vicegobernador Mariano Arcioni, los ministros Coordinador de Gabinete , Alberto Gilardino; de Economía, Pablo Oca, y de la Producción, Pablo Mamet. También estuvieron presentes el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, y el diputado nacional Sixto Bermejo, entre otros, así como el vicepresidente del Banco del Chubut, Pablo Das Neves; el presidente del bloque de diputados provinciales de Chubut Somos Todos, Jerónimo García, y el legislador Alejandro Albaini.

Asimismo, asistieron referentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara de la Construcción, la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos del Valle, la Cámara de Agencieros Oficiales de Lotería, las Flotas Amarilla y Artesanal, la Asociación de Agencias de Viajes, la Cámara de Turismo del Chubut con referentes de sus filiales comarcales, la Asociación de Guías de Turismo, el Entretur (Ente Trelew Turístico), Cámaras Industriales de Trelew y Puerto Madryn, CAMAD (Cámara de Comercio de Puerto Madryn) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), entre otros sectores.

Luego de una breve introducción del gobernador Das Neves, el ministro de Economía realizó una síntesis de la realidad económica del Estado Provincial y su impacto en el manejo de los recursos estatales y en el sector privado.

En ese orden, se coincidió en la distorsión que generaron los diversos Convenios Colectivos de Trabajo firmados años atrás en Chubut, y su doble impacto negativo. Por un lado produciendo asimetrías salariales en los distintos organismos estatales y el "rompimiento" del mercado laboral del sector privado.



PUBLICO Y PRIVADO



A instancias de una propuesta del gobernador Das Neves, se decidió constituir una Comisión de Seguimiento conformada por funcionarios públicos y representantes de las cámaras que nuclean a las empresas presentes, que se dedican a diferentes actividades de la industria, la producción y los servicios.

El objetivo de dicho equipo de trabajo, que se reunirá semanalmente o cada diez días, será el de realizar un seguimiento de los resultados que se obtengan en las diferentes reuniones que se realicen con el gobierno nacional. Pero también realizar aportes, si lo consideran necesario.

"Hicimos los reclamos necesarios porque defendemos lo que nos corresponde en un país federal, estuvimos en decenas de reuniones y tenemos decenas de promesas. Y la estamos peleando", sintetizó Das Neves al referirse a las diferentes gestiones que por temas diversos se realizaron ante el gobierno nacional.

En su alocución el ministro Oca describió, entre otros aspectos, la caída que año a año se produjo en los ingresos por regalías hidrocarburíferas e indicó que "en 2011, último año de la segunda gestión de Das Neves, tales ingresos alcanzaron unos 471 millones de dólares, y prácticamente se mantuvieron dichos niveles en alrededor de 500 millones de dólares en adelante".

"En el año 2013, supuestamente el año de la catástrofe por lo de Cerro Dragón, ingresaron a Chubut 450 millones de dólares por ese concepto. En tanto el año pasado cayó ese ingreso a 300 millones de dólares y la misma perspectiva se mantiene para el año en curso", detalló el funcionario provincial.



MEJOR COMPETITIVIDAD



Al analizar la competitividad de la región patagónica y de Chubut en particular, se coincidió en el impacto que tiene el costo laboral. "Estamos hablando de costo laboral, no salarial", aclaró el empresario Saturnino Zárate.

Fue en ese contexto que se analizó la quita de los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos dispuesta por Mauricio Macri. "Por un lado hacen inversiones en los puertos de la región, pero por el otro los vuelven menos competitivos", sentenció Gilardino.

Otro de los planteos concretos sobre los que se debatió, a propuesta del vicepresidente de la regional Patagonia Central de la CAME, Héctor "Pepe" Castro, fue la necesidad de avanzar hacia "una compensación sobre el sobrecosto laboral patagónico".

"El objetivo es dar vuelta esta política", señaló el representante de CAME al brindar de manera explícita el apoyo a las gestiones y reclamos que efectúa el gobernador Das Neves, por temas diversos, ante el gobierno nacional.

