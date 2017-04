Entregarán mobiliario a familias con pérdidas extremas

Este mediodía la ministro de Desarrollo Social de Chubut, Leticia Huichaqueo se reunió con el viceintendente Juan Pablo Luque, el secretario de Desarrollo Humano del municipio Marcelo Rey y el secretario enviado de Nación Fiorito. En el encuentro se puso en común el registro de pérdidas extremas que elaboraron los trabajadores sociales de municipio y provincia tras la recorrida de los centros de evacuados.

El listado servirá para organizar la entrega de ayudas sociales directas que se consiguieron como aporte desde Nación. La ministro, Huichaqueo indicó que en la reunión que mantuvo en el Ministerio que conduce Carolina Stanley se gestionó la ayuda que en primera instancia contará de mobiliario.

"Lo que se va a hacer primero es trabajar con los casos de extrema necesidad", indicó la ministro en diálogo con Radio Del Mar y advirtió que no se brinda un detalle del tipo de mobiliario que llegará a cada familia para "no generar falsas expectativas". No obstante, explicó que los artículos de primera necesidad faltantes fueron relevados por un equipo de profesionales de Provincia y Municipio sobre terreno.

Y recordó que para otras familias, se pone a disposición la posibilidad de acceder a un crédito chico a través del Banco Chubut. "De este modo, se van articulando distintas acciones por ejemplo en la delegación de Comodoro se hace la certificación para acceder a los préstamos del Banco Chubut, y desde el ministerio se trabaja junto a Educación en garantizar que niños, adolescentes y adultos puedan volver a la Escuela y no les falte el kit escolar para que puedan volver a clases".

Finalmente Huichaqueo, valoró el trabajo que se hizo en los relevamientos y el recurso humano destinado para tal fin. "Hasta ayer había más de 30 trabajadores, se terminó con el primer diagnóstico de familias evacuadas y el martes a las 9 vienen 12 trabajadores de Nación más los del Municipio y Provincia para seguir trabajando en las zonas", adelantó.