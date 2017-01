Sandra Alcazar y Sergio Verdejo fallecieron este domingo en un accidente de tránsito en la Ruta 3 (kilómetro 1812), en proximidad al ingreso a Comodoro. La hermana del hombre fallecido viajó el mismo día para esta ciudad y hoy afirmó que "no pudieron hacer la autopsia porque no tenían agua en la morguera. Hoy nos dieron los cuerpos totalmente descompuestos".

Entregaron los cuerpos "descompuestos" porque "no había agua para la autopsia"

Este domingo, cerca de las 11:30 horas, Sandra Alcazar y Sergio Verdejo perdieron la vida en un accidente protagonizado por un Fiat Palio Adventure, en el cual viajaban hacia Rio Gallegos. El vuelco se registró en la Ruta 3, más precisamente en el kilómetro 1812 a minutos del ingreso a Comodoro Rivadavia.

La hermana del hombre fallecido, Patricia, viajó el mismo domingo para la ciudad petrolera, con el dolor de retirar el cuerpo de su hermano. Esta tarde, en comunicación con este medio, reveló que hoy les entregaron los cuerpos "totalmente descompuestos".

"Recién hoy nos entregaron y ahora están viajando para Rio Gallegos. No nos podían dar los cuerpos porque no pudieron hacer la autopsia porque nos dijeron que no tenían agua. Nosotros le dijimos que comprábamos agua mineral y hoy nos dieron los cuerpos totalmente descompuestos. El accidente fue el domingo por la mañana y yo estoy acá desde ese día", comentó.

Además de las personas fallecidas, en el auto viajaban Raúl Fernández y Albino Fernández, quienes se encuentran fuera de peligro y en las próximas horas los trasladarán para su ciudad natal. "La verdad que pasamos unos días horribles. Uno de los accidentados está de alta y el otro lo trasladamos en las próximas horas en ambulancia", reveló.

"Por lo que nos contaron, el motivo del accidente fue que agarraron el guardrail de frente. Ellos venían de Córdoba y se dirigían a Río Gallegos", finalizó el relato Patricia, explicando el motivo del accidente.

Verdejo además era un reconocido secretario de Cultura y Deporte de la Asociación del personal de la Administración Pública provincial, APAP.