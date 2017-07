Enzo Amado jugará el TNA para Mitre de San Miguel de Tucumán

por Sebastián Guerreiro

El base Enzo Amado, formado en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se marcha del club que lo vio nacer y seguirá su carrera en el Torneo Nacional de Ascenso (TNA). El jugador de 23 años y 1,80 metro de estatura sumó algunos minutos en la última temporada de la Liga Nacional de Básquetbol y ahora deberá sentirse protagonista en el norte argentino. Amado, quien tuvo una destacada Liga de Desarrollo siendo figura en varios encuentros, vestirá la camiseta de Asociación Mitre de San Miguel de Tucumán: "me siento muy contento, era la oportunidad que estaba esperando tener, por eso estoy agradecido con el cuerpo técnico y Mitre que confió en mí. Quiero darle una mano al equipo en lo que se necesite y tratar de aportar algo positivo siempre. Si al equipo le va bien a todos nos va bien", afirmó Enzo ayer a la mañana en diálogo con El Patagónico.

"El club no conozco mucho, estos días estuve leyendo y mirando cosas pero me han hablado muy bien, y todas las personas que me hablaron del club me hicieron sentir muy contento por la decisión que tomé de aceptar esta propuesta", continuó el jugador Sub 23 surgido del "Verde".

Por último, el base afirmó sentir "tristeza" por irse del club que lo vio nacer como jugador y formarse como persona: "irme de Gimnasia siempre tiene ese sentimiento triste, porque soy hincha y porque es mi casa. En este club hay muchas personas que yo aprecio mucho y que siempre me hicieron sentir feliz", destacó.

"Me gustaría volver algún día y poder jugar en el club del que soy hincha, pero ahora tengo un nuevo desafío y solamente me enfoco en eso. Estoy feliz con el compromiso que tengo por delante", finalizó.