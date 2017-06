El Patagónico | Policiales - 28 junio 2017 Era buscado hace 6 meses en Sarmiento y estaba oculto en el barrio Cerro Solo Patricio Sayhueque ayer fue interceptado por la policía en Comodoro Rivadavia cuando caminaba por las calles Angelelli y Rodríguez. Tenía pedido de captura desde diciembre por parte de la Justicia de Sarmiento por una causa de abuso de armas.

Hoy será trasladado para ser sometido a proceso.

Un frondoso prontuario registra Patricio David Sayhueque en Sarmiento. La División de Investigaciones Policiales (DIP) intentaba dar con su paradero por una causa pendiente en la que le secuestraron un arma de fuego.

Las averiguaciones suponen que hace seis meses que el hombre de 29 años se encontraba en Comodoro Rivadavia. En un rondín efectuado a las 16:45 de ayer, el personal de la Seccional Quinta reconoció al sospechoso cuando caminaba sobre las calles Monseñor Enrique Angelelli y Mariano Rodríguez, en Cerro Solo.

Sayhueque no ofreció resistencia y admitió que era buscado por la Justicia de Sarmiento. Dijo a los efectivos que residía en una vivienda de ese sector y luego quedó alojado en la comisaría a la espera de la audiencia de control de detención. Se espera que hoy sea trasladado para comparecer mañana ante las autoridades judiciales.

El capturado cuenta con antecedentes delictivos desde hace al menos una década.

En marzo de 2008 fue beneficiado con una suspensión de juicio a prueba por el término de un año y medio por haber cometido un robo. Antes de terminar ese período de prueba, en agosto de 2009, fue beneficiado con una reparación por otro robo perpetrado en Sarmiento.

Tres meses después fue condenado a 4 años de prisión por el delito de robo agravado por escalamiento, pero ante las impugnaciones la Justicia readecuó la calificación y sostuvo que el robo no se consumó. Entonces, la pena se redujo a un año y ocho meses de prisión en suspenso.

En agosto de 2010 recibió una pena de un año de prisión en suspenso tras haber sido juzgado por el robo de la cámara del cajero automático de la sucursal Banco del Chubut en Sarmiento. Luego en otras dos causas, Saihueque resultó absuelto, donde una de las damnificadas fue la jefa de fiscales, Andrea Vázquez, en cuyo domicilio particular se produjo un robo.

