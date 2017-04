El Patagónico | País/Mundo - 30 abril 2017 "Es imperioso cuidar los puestos de trabajo", planteó el representante de la Pastoral Social

El titular de la comisión episcopal de Pastoral Social y arzobispo coadjuntor de San Juan, monseñor Jorge Lozano, afirmó que "es imperioso cuidar los puestos de trabajo" y sostuvo que para revertir la "crisis en el ámbito laboral" es necesario "buscar otros modos de entender la economía y el progreso".

Así lo expresó al celebrar una misa en la catedral de San Juan, con motivo del Día del Trabajador que se conmemora el lunes, organizada por la Acción Católica y la Comisión de Justicia y Paz local, de la que participaron dirigentes políticos y gremiales de la provincia.

"Es imperioso cuidar los puestos de trabajo y generar otros nuevos, para lo cual se hace necesario un cambio de mentalidad tendiente a buscar otros modos de entender la economía y el progreso", dijo monseñor Lozano, citando palabras del papa Francisco.

En ese marco, el obispo sostuvo que "vivimos a nivel global, y con repercusiones locales importantes, una crisis en el ámbito laboral" y enumeró la problemática de los "trabajadores no registrados, explotados, y una creciente desocupación".

"Lamentablemente hoy ni siquiera los trabajadores debidamente registrados tienen un ingreso adecuado y unos cuantos siguen debajo de la línea de pobreza", advirtió el obispo.

En su homilía, recordó que la enseñanza social de la Iglesia destaca que "en el centro de la actividad económica debe estar la persona" y remarcó que "si bien la rentabilidad y la eficiencia son importantes, no lo son más que los seres humanos; lo primero es el hombre, la familia".

En tanto, tomando palabras de san Juan Pablo II, se refirió a la necesidad de "cambiar sobre todo los estilos de vida como los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad".

Por último, el titular de Pastoral Social llamó a "rezar por todos los que sufren a causa de no tener un empleo digno para ganar el sustento cotidiano".

Fuente: