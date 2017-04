El Patagónico | Deportes | AUTOMOVILISMO - 28 abril 2017 "Es mejor ganar todo que ganar en Argentina", afirmó Sebastien Ogier El piloto francés nunca pudo triunfar en la competencia que comenzó ayer en las sierras de Córdoba. "Muchas veces estuve cerca y siempre hubo alguna cosa que me dejó afuera, pero uyo tengo ese lema, siempre es mejor ganar todo que ganar una carrera en particular", afirmó.

El cuádruple campeón del mundo de Rally, el francés Sebastien Ogier, quien nunca pudo triunfar en la competencia que comenzó ayer por las sierras de Córdoba, manifestó que "es mejor ganar todo que ganar en Argentina" y, pese a que se despreocupó por su falta de resultados en el país, deseó para este año "poder subir a lo más alto del podio".

El piloto, que conduce esta temporada un Ford Fiesta RS WRC, brindó una nota exclusiva a Télam en la previa del evento y, respecto a sus actuaciones precedentes en este rally, manifestó: "Muchas veces estuve muy cerca y siempre hubo alguna cosa que me dejó afuera, pero yo tengo ese lema, siempre es mejor ganar todo que ganar una carrera en particular".

El año pasado, el corredor de 33 años finalizó en la segunda colocación en la prueba cordobesa, detrás del neocelandés Hayden Padon, al igual que en 2014 (ganador Latvala) y en 2013 (Loeb), siendo esas sus mejores actuaciones en el país.

El rally que se correrá íntegramente por la provincia de Córdoba, válido por la quinta fecha del calendario internacional, puede ser una bisagra para que Ogier, líder con 88 puntos, y el finlandés Jari-Matti Latvala (75), tomen una buena distancia de sus seguidores, que tiene en el belga Thierry Neuville (54) al tercero, varios escalones más abajo.

Sin embargo, Ogier, piloto de Red Bull, consideró: "Todavía es súper joven la temporada, pero si gano me daría un montón de ventaja y me sentiría mucho más cómodo, pero quedan muchas carreras, y los que están atrás tienen más posibilidad de ganar espacio".

El actual campeón del mundo, Ogier, ganó las últimas cuatro temporadas, hegemonía que continúa la línea que había comenzado su compatriota Sebastien Loeb, quien se había adjudicado los nueve campeonatos anteriores (2004-2012)

Serán ocho las competencias que queden para finalizar el certamen luego de esta de Argentina, y al respecto Ogier opinó: "Una victoria mía acá no deja a nadie fuera de competencia, pero siempre me centro en el que está justo detrás de mí (Latvala) y lo quiero dejar lo más atrás posible, pero todavía falta mucho".

En el shackedown de ayer a la mañana, un entrenamiento oficial que los pilotos realizan previo a la carrera, en lo que es el primer contacto con los autos de competición, Ogier terminó en la quinta colocación, 1 segundo detrás de Latvala, quien fue el más veloz en el trazado de 6,01 kilómetros de extensión, entre Villa Carlos Paz y Cabalango, aunque le restó importancia a ese parcial y dijo sentirse "confiado" para este fin de semana.

En las cuatro carreras disputadas hasta el momento en este 2017, hubo cuatro ganadores diferentes, aunque Ogier además de ganar en el arranque en Montecarlo, consiguió podio en las restantes competencias lo que le da la posibilidad de comandar en las posiciones.

"Estoy muy contento con el comienzo de la temporada, gané en Montecarlo, lo cual fue genial, y hacer dos segundos puestos y un tercero siempre está bien, así que estoy súper contento", remarcó.

Tras correr cinco temporadas para Volkswagen, el piloto francés pasó este año a las filas del M-Sport de Ford, lo que consideró como "un desafío" por tratarse de "una familia mucho más chica, con un presupuesto mucho más acotado".

"Con Ford me siento muy cómodo y estar en un equipo nuevo con desafíos nuevos, significa que tengo que trabajar más duro todavía, pero por el momento me siento muy cómodo y me está yendo muy bien", completó.

El francés destacó también que correr en Argentina es siempre "de lo mejor de la temporada, porque hay muchos fanáticos, que aman al equipo Ford".

"Eso me encanta, les quiero dar un gran show, y siempre ganar es el mejor show, pero si no se puede, espero dar el mejor espectáculo posible", anheló.

Por último, el múltiple campeón dejó un importante mensaje para los fanáticos que vayan a ver la prueba a la montaña: "Quiero decirles a todos que se mantengan dentro de las líneas de seguridad, que es lo que me preocupa siempre, que en Argentina se nos tiran encima de los autos, que traten de respetar la seguridad lo más posible".



