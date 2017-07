El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 03 julio 2017 "Es raro que me pretendan de Boca una vez que me fui", apuntó Wilfredo Caballero Tras firmar con el Chelsea, que juega en la Premier League de Inglaterra, el argentino fue lapidario con la entidad de la Ribera, confesando que le aconsejó a uno de los arqueros de las inferiores que mejor gane minutos de juego en otro equipo.

El arquero argentino Wilfredo Caballero aseguró ayer que nadie de Boca lo llamó para incorporarse, tras firmar para el Chelsea, campeón de la Premier Ligue de Inglaterra.

"Nadie me llamó de Boca desde que quedé libre", dijo Caballero, surgido precisamente del club "Xeneize", a Súper Mitre Deportivo, y señaló que "jugar en Chelsea es un paso gigante".

"Es raro que me pretendan de Boca una vez que me fui y no cuando estuve, pero no me duele", sostuvo el ex arquero de Manchester City", y admitió que lo tomó "de sorpresa no haber sido tenido en cuenta" en el equipo que compartía con su compatriota Sergio Agüero.

"Tengo ganas de atajar muchos años más, pero no sé si volveré a Boca", expresó Caballero, de 35 años, y remarcó que "el arco de Boca genera mucha presión. (Agustín) Rossi lo está haciendo bien pero el club debe sacar un arquero de las inferiores", destacó.

"Hablé con uno de los arqueros de inferiores de Boca y mi consejo es que gane minutos en otro equipo", indicó Caballero, aunque no especificó a quién se refería, pero los cañones apuntaron a Ramiro Martínez, que pasó a préstamo a Godoy Cruz de Mendoza, y consideró que "la competencia interna es lo mejor que hay para el desarrollo de un arquero".



