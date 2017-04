El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, cuestionó ayer a la intendente de Rawson, Rossana Artero, y recomendó a la comunidad de la capital provincial "reaccionar, porque se trata de una persona que no está nunca, no gobierna y no hace absolutamente nada".

En esos términos se refirió el mandatario provincial luego de que la intendente Artero, responsable de la prestación de los servicios públicos en Rawson , entre ellos el de agua potable, se sumara a una marcha de vecinos hacia la cooperativa eléctrica local."A la intendente de Rawson no le contesto más porque esa mujer vive en otro país. Lo digo en serio. Es una falta de respeto lo que hizo ayer (por el viernes)... salir a la calle. No está nunca, no gobierna. Lo único que le importó fue la plata que le dimos nosotros. Vino acá porque le dimos la plata y ¿dónde están las obras de la plata del bono provincial?", puntualizó."Le pido a la comunidad de Rawson que reaccione. Y ahora dice que le va a pedir al gobierno que haga la planta potabilizadora. Regala aumentos salariales para sacar los bombos porque le molestan los bombos. Nosotros también damos aumentos salariales, pero hay que ser cuidadosos", explicó Das Neves.El titular del Ejecutivo chubutense aseguró que "el municipio de Rawson está actuando de manera irresponsable, y yo se lo voy a seguir diciendo cueste lo que cueste".Das Neves sostuvo que "cuando viene el mal tiempo hay que poner la cara, cuando viene el buen tiempo que vaya a Punta Cana. Pero cuando viene el mal tiempo que ponga la cara, y que no le tenga miedo a la gente y que no sea irresponsable"."Porque entre ella y lo que dijo el intendente de 28 de Julio es el colmo de los colmos. ¿Que de un pozo Norton que abastece a 600, 700, 800 personas le va a dar agua a 40 mil personas? Por favor, que no le mientan a la gente. Yo no voy a permitir la mentira, como también se lo dije a Luz y Fuerza. Nosotros hicimos 493 obras de servicios públicos, luz, gas, en toda la Provincia", remarcó Das Neves en referencia a sus anteriores mandatos como gobernador: 2003-2011.