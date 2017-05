Esos fondos por los que discutis ya tienen destino

Le dieron la espalda





Treinta y dos ex empleados de Guilford concluyeron con un curso de capacitación sobre soldadura industrial. Con el apoyo del municipio, lo hicieron para tener una chance más de reinsertarse en el estrecho mercado laboral. El caso es que todo iba bien a la hora de recibir sus diplomas de manos del intendente Carlos Linares y otros funcionarios, hasta que llegó el turno del asesor letrado municipal, Miguel Criado Arrieta. Apenas lo vieron, se retiraron del lugar. Es que el abogado repudiado fue quien representó a la empresa textil en la tensa negociación que concluyó con su cierre. Los ex Guilford ya se habían desilusionado con Criado Arrieta una vez, en la Secretaría de Trabajo. Fue cuando lo vieron y creyeron que estaba allí en nombre de la municipalidad, para ayudarlos en el tira y afloje. Pero ya entonces el letrado dejó en claro en qué lugar del mostrador estaba.





Los problemas del decreto





El intendente Carlos Linares se reunió el sábado con algunos diputados del Frente para la Victoria y Sergio Brúscoli, que dejó esa bancada para armar Convergencia con Alfredo Di Filippo. En el encuentro se habló casi exclusivamente del decreto por el cual el gobernador Mario Das Neves otorgó a Comodoro un aporte de 100 millones de pesos para atender a las familias todavía afectadas por el temporal.

El aporte de Provincia, que se hará efectivo en 5 cuotas de 20 millones, está específicamente destinado a personas afectadas por el temporal quienes, para acceder al beneficio de hasta casi 40.000 pesos, deberán presentar el certificado de catástrofe y demostrar que no pueden acceder a créditos o, en el caso de que puedan por tener trabajo, queden financieramente demasiado afectados.

El texto del decreto es, en principio, o distinto al acordado o no fue correctamente interpretado por el intendente quien, en sus declaraciones, habló de que parte de ese dinero se destinará a la contratación o pago de cuadrillas de limpieza.

En la sesión de la Legislatura el decreto solo se ratificó, ya que no puede modificarse, pero todos esperan que la reglamentación que realice el mismo Ejecutivo sea lo suficientemente clara para que el dinero pueda llegar directamente a los beneficiarios y que también el municipio pueda destinar parte a las cuadrillas y sobre todo hacer una correcta rendición de los fondos para que las otras cuotas sigan llegando.





El rompe acuerdos





Así tildaron, con otras definiciones aún más duras, al diputado provincial Blas Meza Evans por su actitud durante la reunión en la Legislatura con el ministro de Economía, Pablo Oca, para discutir la ley que permitirá aportar fondos a los damnificados por la catástrofe climatológica desencadenada hace 54 días.

De acuerdo a lo que se dijo públicamente, la reunión del lunes en la Legislatura se iba desarrollando hacia un acuerdo total por el fondo de los 100 millones de pesos que se dispusieron el jueves anterior, cuando el ex Fiscal de Estado, comenzó a increpar al funcionario, pidiéndole precisiones sobre los fondos.

La discusión, como se informó, casi termina a las piñas en los pasillos de la Legislatura y motivó el fin del encuentro y el armado de otro que por la tarde los diputados tuvieron en Casa de Gobierno.

Más allá de que, efectivamente, Meza Evans casi termina dinamitando el acuerdo ahora, ya con el decreto emitido y firmado, algunos comenzaron a advertir algunas fallas o lecturas del decreto que podrían generar consecuencias a futuro.





Una hormiguita de respaldo





El precandidato a la diputación nacional por Cambiemos desde el PRO, Ignacio Torres, recibió en la semana el apoyo de la también precandidata, pero por la provincia de Buenos Aires, Graciela Ocaña.

La legisladora, definida en su momento por Elisa Carrió como "la hormiguita" por su capacidad de trabajo, también le confirmó al joven Pro que está dispuesta a venir a Chubut a apoyarlo y de paso presentar su libro: "Contra la corrupción".

Ocaña conoce a Torres porque el ex director ejecutivo del PAMI Chubut integró sus equipos de trabajo donde, indicó el precandidato, tuvo la posibilidad de "formarse con una de las pocas dirigentes políticas que pueden hablar con legitimidad moral sobre transparencia y la lucha contra la corrupción".

Para no quedarse sin devolver los elogios, Ocaña dijo estar feliz por el acompañamiento de Nación a la precandidatura de "Nacho, ya que es un joven muy capaz y lo más importante es que es honesto y hoy necesitamos de estos nuevos dirigentes para terminar con los vicios de la vieja política".





Un candidato sin fe





En las declaraciones tras el encuentro con Ocaña, Torres reconoció que el escenario electoral que tiene hacia octubre no es "el más favorable" y recordó que "el contexto de la provincia es particular" y que están en juego apenas dos escaños. "Lo importante no es militar personas sino ideas", sostuvo como para darse fuerza.

De inmediato dijo estar "convencido de que es momento de plantarse a la vieja política y que todos seamos parte de un cambio paradigmático en la forma de construcción de un espacio político, que vele por las necesidades de nuestra provincia y despojado de personalismos o sectarismos partidarios".

El problema inicial que tiene Torres es que, antes de llegar a octubre, debe imponerse en las PASO del 13 de agosto en las que, por el momento, tendrá que enfrentar a José Perruccio también desde el PRO, y sobre todo a Gustavo Menna del radicalismo quien, tras la elección de la nueva conducción de la Convención Provincial de su partido, salió a jugar fuerte.





"Este chico"





El apoyo que el gobierno nacional definió hacia Ignacio Torres también motivó que el joven funcionario, antes elogiado por el gobernador Mario Das Neves, haya comenzado a recibir algunos dardos envenenados desde el oficialismo provincial.

Con el mandatario provincial parece haber limado las asperezas en la reunión que mantuvo en la semana que pasó, en la que se repasaron las obras que desde Nación se pondrán en marcha para la reconstrucción de Comodoro, pero igual la relación ya no es la misma.

Prueba de ello es como el senador nacional Alfredo Luenzo lo mencionó cuando, en una entrevista con Radio Del Mar y hablando de los reembolsos, dijo que la eliminación de los mismos eran una gran contradicción con "la inversión que, según este chico que maneja el Plan Patagonia, la Nación está haciendo en puertos en Comodoro y en Madryn".





Desafiante





El comerciante comodorense José Perruccio oficializará su precandidatura a la diputación nacional por el PRO, este jueves en su espacioso salón de fiestas del Stella Maris. Pero, fiel a su estilo y verborragia, ya anduvo desparramando algunas críticas para sus contendientes y para la clase política en general.

En declaraciones a medios del valle, el hombre que se hizo famoso en los 90 a nivel nacional, entre otras cosas por comprar y luego sortear el polémico Mercedes Benz que Susana Giménez había comprado de contrabando (a nombre de una persona discapacitada para evadir impuestos), dijo que tiene muchas posibilidades de llegar a la Cámara Baja del Congreso porque "el resto, los que vienen de la clase política, no demostraron nada".

La crítica llegó a los actuales diputados y senadores nacionales que, dijo, "no presentaron un solo proyecto en beneficio a Chubut" y agregó que "Luenzo habla de los intereses de las tarjetas de crédito ahora y resulta que yo ya presenté un proyecto en ese sentido hace varios años".

Respecto a quien en principio, será su rival de la interna, el autor del libro "Así gané y perdí un millón de dólares", dijo no conocerlo. "No tengo ninguna relación con Torres, ni con nadie, gracias a Dios. No estoy en su sector y no necesito que nadie me empuje de Buenos Aires para ser candidato", concluyó desafiante.





Se sigue sumando gente





La diputada nacional Ana Llanos, del Frente para la Victoria, ya se había sumado al frente electoral que, primero para las PASO y luego para las generales de octubre, conformó el gobernador Mario Das Neves junto al PACH, Polo Social y Cultura Educación y Trabajo.

También se sabía, más allá de las especulaciones desatadas hacia el 2019, que el intendente de Trelew, Adrián Maderna, tenía más simpatías con este proyecto que con el que presentará para estas elecciones el Frente para la Victoria.

Lo cierto y lo concreto es que esta vez, a diferencia de lo sucedido en su ciudad el sábado anterior, en Río Mayo Maderna no se quedó con mandar a sus dirigentes y concejales, ya que decidió ir en persona para terminar con las especulaciones y las indefiniciones.

Llanos, en tanto y como de costumbre, no se quedó en un segundo plano, sino que trató de salir en todas las fotos y acompañar al gobernador en cada una de las actividades y definiciones.

En el Partido Justicialista, que conduce Ricardo Mutio, ya había un pedido de suspensión partidaria para Llanos y ahora se activará uno hacia Maderna. Saben que se trata de definiciones antipáticas y que no generan rédito positivo alguno, pero también entienden que ya no hay excusas para que "los que se van solos por cálculos políticos, no reciban la sanción que les corresponde".









La Leonardo Favio





El PJ-FPV prepara su plenario en Camarones para el próximo 10 de junio. En esa reunión, se supone que el partido terminará de definir su estrategia y comenzará a pasar en limpio los nombres que impulsará para las duras elecciones legislativas de octubre.

El partido ya resolvió participar con la sigla del Frente para la Victoria con la que, estima, marcará diferencias entre las propuestas que acompañan el modelo puesto en marcha por el gobierno nacional y los candidatos del oficialismo provincial.

En el PJ-FpV hubo distintos precandidatos, como Jorge Alberto Nadim Aidar Bestene y Omar Burgoa que, en función de lo duro que parece va a ser el enfrentamiento por las dos bancas con el partido del gobernador, optaron por bajarse.

Pero hay otros precandidatos que siguen su camino, como Héctor González de Luz y Fuerza, del sector contrario a los azules de Carlos Linares, y el ex subsecretario de Asuntos Municipales durante la gestión de Martín Buzzi, Néstor Hourcade, que activó fuertemente su postulación desde la agrupación Leonardo Favio.

"El Hacha" hizo circular por redes un spot en el que se lo ve recorriendo la provincia donde, a bordo de una 4 x 4 y mientras se muestra satisfecho con el saludo con los dedos en V, salva las dificultades que se presentan en esos caminos embarrados.





Molestias en la APJ





El martes era el día en el que los gremios municipales se iban a sentar con el Ejecutivo para comenzar a definir los números para la segunda paritaria del año. Los dirigentes de la APJ que conduce Alfredo Prior esperaron, pero al encuentro no llegaba nadie. Cansados por la demora, se comenzó a llamar por teléfono a los paritarios del otro gremio, el SOEM, cuya conducción está en una situación al menos confusa, y a los funcionarios del Ejecutivo.

Los celulares seguían dando el mismo mensaje "usted se ha comunicado con la casilla del..." y luego de otro largo rato de espera, los miembros de la APJ decidieron levantar campamento y reclamar otra reunión para esta semana.

Si en esta semana no hay novedades o reuniones, el gremio jerárquico seguramente se hará oír en el municipio.





La concejal...





En la sesión del jueves, el concejal del Frente para la Victoria, Guillermo Almirón, fundamentó varias iniciativas, entre ellas la relativa a la necesidad de avanzar en un convenio entre el ministerio de Hidrocarburos de Provincia y el ministerio de Energía de Nación, para controlar el precio de las garrafas en Comodoro.

Tanto había hablado antes Almirón respecto a la no elevación del proyecto de aumento y exención de los servicios de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada que, cuando llegó el momento de explicar la expresión de deseos de la garrafas, se ve que se quedó en blanco.

"La iniciativa presentada por la concejal..." arrancó y de inmediato lo asaltó la duda porque, evidentemente, no se acordaba el nombre de la edil, así que siguió buscando la conexión que recién apareció cuando desde una banca cercana le soplaron el nombre de García. "Claro, claro, Sirley García", acotó Almirón, ya un poco mejor enfilado hacia la fundamentación.





Icardi en el Concejo





El sábado 13, los vecinalistas compartieron un asado con el intendente Carlos Linares en el que se estrecharon los lazos para continuar trabajando para atender las demandas y efectos que dejó el temporal. En ese encuentro, luego de saborear una rica carne, hubo algunos agradecimientos especiales. En ese contexto, luego de destacarse el papel del propio intendente y del viceintendente, Juan Pablo Luque, el titular de la vecinal del Fuchs, Carlos González, agradeció a algunos concejales presentes.

En concreto, el vecinalista destacó "la presencia y el trabajo permanente de los concejales, que están siempre de la gente como son Sampaolessi, e Icardi", dijo el vecinalista y señaló a los confundidos Sampaoli y Caridi.

No se sabe si la confusión fue una revancha del mellizo, cansado de que lo confundan con su hermano David, o que la carne, efectivamente, había estado regada con buen vino.





Myriam Hernández





En la sesión del jueves, luego de cuestionar duramente al Ejecutivo por cerrarle las puertas cuando se hizo la primera reunión con los vecinalistas del Pueyrredón, la concejal Norma Contreras, de Chubut Somos Todos, comentó el avance de su lucha para terminar con el machismo y lograr que, efectivamente, "no haya ni una menos".

En ese contexto, la concejal señaló que su iniciativa fue presentada en Esquel, donde asistieron más de 50 personas, y de manera insistente reitero que el proyecto, que había generado algunos cuestionamientos en Comodoro, "es solo mío. Es de mi propiedad total", reiteró.

Contreras aseguró que una vez que la ciudad recupere su ritmo tras el temporal, seguramente realizará el segundo módulo de charlas en Comodoro y también indicó que continuará con su iniciativa por toda la provincia.

De inmediato y como cierre, la concejal aclaró que no está buscando ninguna candidatura y, por si hiciera falta, reiteró que "el proyecto es mío, solo mío", dejando en claro que es una seguidora persistente de la exitosa cantante chilena.