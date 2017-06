Especialistas destacan las ventajas para el cultivo de cannabis medicinal en el país

Cultivo sustentable, altamente productivo y ecológico, del que se pueden hacer desde ropa hasta autopartes, son algunos de los beneficios del cannabis que los especialistas destacaron ayer durante el primer Congreso que se realiza en el país para discutir los alcances que esta planta tiene luego de que se aprobó la ley que autoriza su uso para fines medicinales.

"Es una planta sustentable desde lo económico, lo social, lo productivo y lo ecológico", destacó el ingeniero agrónomo Facundo Afonso De Matos durante el Primer Congreso Argentino de Cannabis y Salud que se lleva adelante en la Cámara de Diputados bonaerense, en La Plata.

Con once años de experiencia en el cultivo, De Matos pidió "acabar con la estigmatización de la planta" a la cual describió como una "herbácea de la familia de las cannabáceas" y dijo que "su ciclo de cultivo es en primavera, verano, otoño".

Alejandro Escandón, del grupo de mejoramiento de plantas aromáticas y medicinales del Instituto de Genética del INTA, consideró que "existen en el país equipos para trabajar" en el cultivo del cáñamo pero aclaró que para ello "hacen falta asignar recursos" ya que "las técnicas no son baratas".

De acuerdo a la ley de cannabis medicinal, el INTA y el Conicet son los organismos estatales que podrán cultivar cannabis para uso medicinal.

No obstante, Escandón aclaró que como esa norma aún no fue reglamentada, el organismo "no está trabajando en el tema".

El especialista en biotecnología de aromáticas y medicinales detalló en su ponencia el "know how que tiene el INTA en biotecnología vegetal para encarar la mejora de la planta" y explicó qué trabajos se podrían aplicar en el cultivo de cáñamo

"Quiero contar qué se hizo desde la biotecnología y qué podemos aplicar para mejorar el cannabis y aplicar más productividad. El cáñamo es una planta interesante y estigmatizada que prácticamente se cría sola y es altamente productiva", comenzó.

De Matos, quien realizó su tesis de grado en la Facultad La Plata sobre "Cáñamo (Cannabis sativa L.) ¿Una alternativa sustentable? " precisó que "cuando la planta crece, se le caen las hojas y quedan en el suelo, lo que evita el desarrollo de malezas, algo muy bueno".

Enumeró que con el cáñamo se puede hacer fibra textil para crear ropa, cazados y accesorios; materiales de construcción; cosméticos; bioplásticos para autopartes; papel y algodón; aceites con omega para alimentos y sintetizó: "Se puede hacer 10.000 productos de cáñamo".

Finalmente, el especialista planteó que "son técnicas agroecológicas que no son para cualquiera. La flor, la semilla y la fibra tienen múltiples usos. Es un cultivo muy viable. Tan viable como el tabaco y el algodón".