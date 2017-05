Especialistas matemáticos se reunieron en Comodoro

El VI Congreso de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial (VI MACI) finalizó el viernes y ofreció una gran cantidad de propuestas para los interesados en la materia.El encuentro reunió a referentes como John Burn de Centro Interdisciplinario de Matemática Aplicada de Virginia Tech de Estados Unidos, Alicia Dickenstein de Universidad Nacional de Buenos Aires, Avner Friedman de Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, Lorenzo Fusi de la Universidad de Florencia, Italia y Rolf Jelstch de Instituto de Matemáticas e Informática de San Carlos, Brasil y de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, Suiza. También formaron parte del encuentro Francisco Louzada de Universidad de Sao Pablo de Brasil, Hans Othmer de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos y Fabio Rosso de la Universidad de Florencia, Italia.Las actividades comenzaron el martes con sesiones científicas y el acto inaugural que se llevó a cabo en el Aula Magna de la casa de altos estudios y contó con las palabras del miembro del comité organizador, Gabriel Soto; el presidente de la Asociación Argentina de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial (AAMACI), Domingo Tarzia; el presidente de SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics), Pablo Yacobsky, y, la vicerrectora de la UNPSJB , Lidia Blanco."UN CONGRESO QUEENORGULLECE"En este sentido, Soto sostuvo la incertidumbre sobre la realización del encuentro teniendo en cuenta la situación que está atravesando esta ciudad luego del temporal.Mientras que Tarzia reconoció la importancia que tiene la convocatoria para Comodoro Rivadavia y el país destacando el trabajo de los organizadores pese a los diferentes inconvenientes."Hubiera sido un gravísimo error suspenderlo o cancelarlo, así que mi profunda alegría y satisfacción de que Comodoro este rehaciéndose y estemos aquí presentes todos y muy entusiasmados con esta realización”, sostuvo.El presidente de la Sección Argentina AR-SIAM, en tanto, subrayó el apoyo invalorable de las instituciones involucradas. “Es un honor estar en el Congreso donde se desarrollan actividades, que son tan importantes, tan útiles para establecer un puente entre las necesidades concretas de la sociedad y la actividad científica y académica”.Mientras que la vicerrectora de la UNPSJB aseguró que no son muchas las oportunidades de participar de la inauguración de un congreso internacional que promueve las matemáticas y su aplicabilidad a la industria y la computación."Desarrollar este congreso internacional en una Universidad alejada de los grandes centros urbanos, dando la posibilidad a quienes vinieron de distintas regiones del mundo de conocer 'in situ', la realidad patagónica y la realidad de la Universidad, es la oportunidad de posicionar a los docentes de las áreas de matemáticas de poner en valor todos los conocimientos que realizan desde su ciencia”, indicó.Hay que destacar que los científicos investigadores congregados en AAMACI comenzaron a reunirse en 2007 en la ciudad de Córdoba donde acordaron la realización de congresos bianuales.El segundo se desarrolló en Rosario en 2009 y el tercero en Bahía Blanca en 2011. Mientras que el cuarto tuvo lugar en Buenos Aires en 2013 y el quinto en Tandil en 2015.Así, llegó el turno de Comodoro Rivadavia donde está edición estuvo dedicada a la memoria de Eduardo Serrano.