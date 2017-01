"Esperamos dar el batacazo y ganar nuevamente el Súper 4"

El jugador Nicolás De los Santos, base de Gimnasia y Esgrima, realizó un balance del presente del equipo en la Liga Nacional de Básquet. A un día de disputar el Súper 4 puntualizó sobre las expectativas ante este torneo.

"Estoy muy cómodo. La verdad es que ya hace mucho tiempo estoy en el club me siento parte de Gimnasia, tengo muchos amigos y eso ayuda mucho. En lo deportivo es un año totalmente diferente a otros, pero seguimos con la misma ambición de tratar de estar en el lote de arriba y por ahora venimos haciendo una gran temporada, ahora tenemos un gran torneo como el Súper 4. Estoy feliz de estar en Comodoro y en el club", remarcó.

"Es la primera vez que me toca hacerlo en un equipo de Liga Nacional y lo tomé con mucha responsabilidad. Es un orgulloso para mí que mis compañeros y el cuerpo técnico me hayan elegido. Lo vivo con mucha responsabilidad tratando de ayudar obvio que en la cancha y fuera de la cancha también trato de ayudar a mis compañeros. Quiero que los nuevos, que llegan a la ciudad, se sientan cómodos y en mi posición dentro de la cancha me toca ayudar bastante", comentó Nicolás.

El equipo que conduce técnicamente Gonzalo García se medirá mañana, desde las 22:30, con el local San Martín, buscando un lugar en la final. La otra "semi" la protagonizarán a las 20, San Lorenzo y Estudiantes de Concordia. El campeón de este certamen se clasificará para la próxima edición de la Liga Sudamericana.

"Al equipo lo veo bien, después de diez días de receso nos vino muy bien ese descanso para despejarnos un poco y volver con muchas ganas. Esta semana entrenó todo el equipo y se incorporó Eloy (Vargas) que es un jugador muy interesante", afirmó.

Por el partido de mañana afirmó que "es una final": "nos toca un rival como San Martin de Corrientes que es el gran candidato a ganar, el torneo esperamos poder dar el batacazo y ganar nuevamente un Súper 4 sería algo increíble para todos nosotros y un premio para todo el plantel".