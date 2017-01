"Espero estar convocado y jugar en mi tierra"

Francisco Ferronato tiene 29 años y una amplia trayectoria en el rugby amateur, desde sus inicios en Calafate Rugby de Comodoro Rivadavia daba cuenta de su talento y liderazgo, siendo capitán en casi todas las divisiones inferiores, impulsando a sus compañeros a mejorar y jugar en equipo.

Al culminar la secundaria se fue a Buenos Aires a estudiar medicina, carrera de la que recibió y le dio su apodo "doctor try". Ya en Buenos Aires comenzó a jugar en Belgrano Athletic, club en el que se afianzó en el primer equipo, imponiendo su liderazgo y su espíritu de equipo, siendo de vital importancia en el pack de forwards, convirtiéndose además en el tryman (goleador) de su equipo y saliendo campeón el año pasado con el "marrón" después de 48 años, logrando así una hazaña histórica para el club.

Sus actuaciones tanto en su club, como en el seleccionado de Buenos Aires con el que fue campeón del Argentino de Rugby le valió al "doctor try" una convocatoria al seleccionado argentino "Argentina XV", el equipo que sirve de vidriera para Los Pumas, el máximo seleccionado nacional.

El comodorense ya comenzó la preparación y entrenamiento con el equipo y en una entrevista con ESPN contó cómo fue que recibió la noticia: "estaba en el hospital trabajando y me llamaron a la tarde, justo tenía vacaciones y me iba a ir de viaje a Comodoro a visitar a mi familia y suspendí todo y me quedé acá".

Sobre el paso del torneo Americas Rugby Championship por su ciudad natal, Comodoro Rivadavia, el pilar fiel a su estilo humilde, que toma todo con tranquilidad, aseguró que "espero estar convocado y viajar, para jugar en mi tierra, sería muy lindo".