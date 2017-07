El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 02 julio 2017 Espinoza: "la sociedad hará un voto de advertencia a Macri" El presidente del PJ bonaerense en uso de licencia se refirió a la polarización que intenta lograr el oficialismo y remarcó: "no es el pasado contra el futuro. La gente dice que no llega a fin de mes. Creo que quieren tapar el sol con las manos".

El precandidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana Fernando Espinoza aseguró que en las elecciones legislativas "la sociedad hará un voto de advertencia" al presidente Mauricio Macri por "toda la insensibilidad del Gobierno".

"Estamos seguros de que la sociedad le va a dar un voto de advertencia al Presidente por toda la insensibilidad de su Gobierno", sostuvo el presidente del PJ bonaerense en uso de licencia.

En diálogo con FM Delta, el exintendente de La Matanza auguró que ese "voto advertencia" va a ser "una fuerte tendencia tanto en las PASO, como en las generales de octubre".

Asimismo, se refirió a la polarización que intenta lograr el oficialismo y remarcó: "No es el pasado contra el futuro. La gente dice que no llega a fin de mes. Creo que quieren tapar el sol con las manos".

Consultado sobre los dichos del jefe de Estado, que en reiteradas oportunidades afirmó que si seguía gobernando el Frente para la Victoria, la Argentina "hubiese terminado como Venezuela", el exjefe comunal criticó las medidas del Gobierno.

"Este Gobierno es tan insensible que les sacó el ajuar a los recién nacidos; las netbooks a los de primaria; a los secundarios y universitarios les quitó las becas Progresar; a los abuelos les sacó la cartilla de medicamentos gratuitos; y a los discapacitados las pensiones. Venezuela son ellos. Así no tenemos futuro", lanzó.

El dirigente kirchnerista se quejó de que el Gobierno "no sabe cómo hay que gobernar a las mayorías" y se mostró "orgulloso de ser parte de este nuevo espacio que es Unidad Ciudadana, porque precisamente busca recuperar el significado de la palabra ciudadano en la Argentina".

"Las responsabilidades en la Argentina de Macri las seguimos teniendo, pero los derechos los fuimos perdiendo", señaló Espinoza.

Finalmente, el matancero manifestó que tras la derrota en las elecciones presidenciales de 2015 "el peronismo admite los errores" y hubo "un debate interno".

"Por eso estamos presentando un espacio nuevo que se llama Unidad Ciudadana. No son partidos políticos que hacen una alianza, es la unidad de la sociedad civil", concluyó.



