El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 19 julio 2017 Espinoza no aprobó la revisación médica y hoy tendrá que hacerse otros estudios Al ex Huracán de Parque Patricios le apareció una cicatriz en su tibia derecha durante la revisión médica que se efectuó ayer a la mañana.

El delantero Cristian Espinoza no aprobó la revisión médica, ya que apareció una cicatriz en su tibia derecha, por lo que hoy deberá hacerse estudios complementarios y, en caso de ser satisfactorios, le permitirán integrarse más tarde al plantel de Boca que realizará la pretemporada en Ciudad del Este, Paraguay.

Espinoza sufrió una fractura en esa pierna que le impidió jugar entre enero y abril en el Valladolid de España, club al que el Villarreal lo cedió a préstamo.

Además, Boca le pedirá al Villarreal un seguro por si el jugador sufre una nueva fractura que le impida jugar un tiempo prolongado.

El entorno del delantero de 22 años, que llega a préstamo por un año con posibilidades de ampliarlo seis meses más y una opción de compra de 15 millones de euros, aseguró que los nuevos estudios arrojarán resultados positivos y el futbolista se sumará al plantel xeneize hoy por la tarde.

En cuanto a incorporaciones, Ramón "Wanchope" Ábila está a un paso de sumarse al equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto. El club auriazul pagará 2.500.000 dólares a Huracán y al Cruzeiro le cederá a préstamo a Alexis Messidoro.

Y el que aparece alejarse definitivamente es Ricardo Centurión, ya que la oferta de Boca no satisfizo al San Pablo, por lo que el jugador viajó a Italia, en donde tiene grandes chances de incorporarse al Genoa.

El ex Racing, de 24 años, ya estuvo en ese club en la temporada 2013-14 y no ocupará plaza de extranjero porque nacionalidad argentina e italiana.

Además, Boca rechazó la oferta de Independiente de 1.500.000 dólares por el 55 por ciento del pase del extremo cordobés Nazareno Solís.

Por último, el volante zurdo Nicolás Colazo tiene chances de seguir su carrera en Gimnasia y Esgrima La Plata o en el exterior.

Boca hoy volverá a entrenarse por la mañana en el predio Pedro Pompilio y a las 12:30 viajará en vuelo chárter rumbo a Ciudad del Este, donde se hospedara en el Complejo Cide Resort. Allí realizará la parte más importante de la pretemporada hasta el 28 de julio.



CARDONA SE SUMO AL 'XENEIZE'



El mediocampista colombiano Edwin Cardona, tercer refuerzo de Boca Juniors, manifestó ayer su satisfacción al llegar al "Xeneize" y aseguró que quiere entregarse "al cien por ciento" cuando le toque vestir la camiseta de su nuevo club.

"Estoy muy feliz y vengo a aportar mi granito de arena", declaró el volante en rueda de prensa tras haberse realizado ayer a la mañana los estudios médicos en una clínica porteña.

"Voy a entregarme al cien por ciento. No puedo decir que soy hincha de Boca porque soy colombiano, pero me voy a entregar al cien por ciento", agregó el futbolista proveniente de Monterrey, del fútbol mexicano.

El jugador, de 24 años, se desligó de los comentarios que lo comparan futbolísticamente con Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos de la historia de Boca. "No soy similar a Riquelme. Él es un ídolo importante, pero vengo a aportar lo mio", concluyó.

Cardona, hasta el momento la tercera incorporación del equipo conducido por el entrenador Guillermo Barros Schelotto tras las llegadas de Paolo Goltz y Cristian Espinoza, se sumó a Boca Juniors a préstamo, por 12 meses, con una opción de compra, cercana a los 10 millones de euros.





