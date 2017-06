El Patagónico | País/Mundo - 09 junio 2017 Espinoza: "presentar una lista de unidad es la mejor estrategia posible"

El presidente del Partido Justicialista bonaerense, Fernando Espinoza, reclamó al randazzismo aceptar la estrategia kirchnerista de impulsar una lista única para las internas del peronismo en la Provincia y demandó un acuerdo de unidad para "ponerle un límite" al Gobierno de Mauricio Macri.

A través de un comunicado oficial del PJ provincial, el exintendente de La Matanza aseguró que "no son tiempos de discusiones y enfrentamientos tan personalistas como estériles" y exigió al sector que lidera Florencio Randazzo a "pensar en los de a pie, los más golpeados por las decisiones de este Gobierno".

"Se trata de respaldarlos y ofrecerles las respuestas que necesitan con las herramientas políticas para llevarlas a cabo", indicó según el parte de prensa que recibió ámbito.com .

"A casi medio mandato cumplido del gobierno de Cambiemos, la inflación sigue en los mismos niveles que 2015, pero soportando una de más de 40% en 2016. La industria nacional, sobre todo las Pymes, en jaque y en gran parte destruida. Cae la construcción privada, la pública recién renace para y por las elecciones, no hay trabajo, las tarifas no dejan de subir indiscriminadamente. El bolsillo no aguanta más", describió Espinoza.

Asimismo, dijo que la búsqueda de esa unidad "no se trata sólo de mostrar hacia afuera una propuesta sólida y potente, se trata también de una distribución y utilización responsable de los recursos con los que cuenta el espacio, tanto los políticos como los económicos".

El titular del PJ reconoció que "existen diferencias circunstanciales y estrategias particulares" como "parte del juego" de la política, pero advirtió al randazzismo que a la vez "existen momentos trascendentales en la vida política de un país que imponen y demandan poner a las necesidades del pueblo, y las necesidades del propio frente que vela por ellas, por sobre las ambiciones personales".





