El Patagónico | Autos y Motos - 24 junio 2017 Esta es la nueva pick up de Peugeot

Al país llegará un modelo más moderno producido en la región.

Peugeot tiene una nueva camioneta. Se trata de la Peugeot Pick Up, un desarrollo exclusivo para África y que tomó la base del modelo Rich de Dongfeng Motor Corporation, una chata de estilo rústico del fabricante chino accionista del Grupo PSA.

El modelo se caracteriza por su estilo exterior robusto pero pasado de moda. Por eso, la marca del León apuesta a la robustez y la confiabilidad más que a la estética, rubro en el que su producto tiene décadas de diferencia en comparación con las pick ups modernas.

A pesar de tomar un diseño conocido, la automotriz se encargó de personalizar a la camioneta de acuerdo a su estilo de diseño actual. Lo hizo sumando una parrilla cromada con el León en el centro, así como una puerta de caja con la denominación de la marca.

El rubro equipamiento incluye aire acondicionado, levantavidrios eléctricos, radio con CD y USB, ABS con distribución electrónica, doble airbag frontal, sensor de estacionamiento trasero y espejos eléctricos, mientras que la variante 4×4 también tiene barras de caja y techo cromadas.

La mecánica está compuesta por un motor turbodiésel 2.5 con 117 caballos de potencia y 280 Nm de torque, el cual se asocia con una caja manual con cinco velocidades y dos opciones de tracción: 4×2 y 4×4 con reductora.

La pick up global que está desarrollando el Grupo PSA no es la presentada para África. Será un modelo mucho más moderno que podría estar basado en un producto conocido.

Tiempo atrás, los rumores apuntaban a Toyota (con la que posee una alianza de utilitarios) y la nueva Hilux, aunque la marca del León aún no ha brindado indicios.

Hace un año, el Grupo PSA dio origen a la Dirección de Vehículos Utilitarios América Latina y anunció el desarrollo de una pick up con capacidad de una tonelada producida en la región. Sería en Argentina o Brasil, donde la compañía posee sus plantas productivas.

Fuente: