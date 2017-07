El Patagónico | Deportes | BOXEO - 07 julio 2017 Esta noche es exclusiva de las damas en el gimnasio municipal 1 El festival boxístico amateur integra una cartelera de seis combates, desde las 21:30. En la pelea de fondo se enfrentarán Luisa Peña Nivar, del Sindicato de Camioneros, y Ioana Loncón, de Esquel.

Las damas tendrán hoy desde las 21:30 su exclusividad en el gimnasio municipal 1, con el festival boxístico amateur denominado "Noche de las Mujeres", que integra una cartelera de seis combates. En la pelea de fondo se enfrentarán Luisa Peña Nivar, del Sindicato de Camioneros, y Ioana Loncón, de Esquel.

La velada es organizada por Piñas del Sur Producciones y contará con la presencia de la excampeona del mundo, la bonaerense Celeste Peralta, quien ayer formó parte de la conferencia de prensa donde se presentó el festival, en el Lucania Palazzo Hotel.

Peralta viene de perder con Ana Esteche y cuenta con una carta de presentación profesional de 8-2 con 29 años y una presencia interesante como integrante de los seleccionados argentinos amateurs.

Piñas del Sur producciones tiene previsto un show musical con la presencia del guitarrista Esteban Salaberry, quien desde el centro del ring buscará amenizar la noche.

El conferencia de prensa, el entrenador Alejandro Rodríguez, del Sindicato de Camioneros, como el resto de quienes hablaron ayer, agradeció el apoyo del presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Othar Macharashvili, y al organizador Vicente "Vasco" Arisnabarreta, quienes estuvieron presentes junto a un grupo de boxeadoras.

"Quiero agradecerle a Othar Macharashvili, que nos apoya siempre en estos festivales, y al 'Vasco', el único promotor que tenemos desde hace muchos años. En él se han asentado las raíces en Comodoro, aún haciendo festivales fuera de la ciudad", destacó.



PALPITANDO UN FESTIVAL UNICO



Asimismo, anticipó: "Va a ser un hermoso festival, por el nivel de boxeadoras que tenemos y por el nivel de las rivales, y estoy seguro de que nuestras boxeadoras van a brindar lo mejor que han aprendido en la escuelita".

Además, agradeció "la presencia de Celeste Peralta" y comentó: "Ayer estuvo en nuestro gimnasio y salió a correr con los chicos. Es una chica que ha recorrido el mundo con un perfil muy bajo, y es un ejemplo para nuestras chicas. Ellas se sienten orgullosas de estar al lado de una campeona".

Celeste, por su parte, aconsejó a las chicas. "Les digo que suban tranquilas, a dar lo mejor. Los nervios van a estar, porque yo tengo un montón de peleas y me sigo poniendo nerviosa. Pero una vez que subís ya te olvidás", afirmó.

Por otro lado, remarcó: "Yo soy chica de barrio, de González Catán, partido de La Matanza, y empecé a boxear a los 13 años. Yo pensaba que nunca iba a ser campeona del mundo, porque no vengo de una familia de boxeo. Ahora tuve la mala suerte de perder, pero llegué a campeona del mundo siendo una chica de barrio, así que si le ponen ganas van a llegar hasta donde llegué yo o más lejos. La vida es dura, pero mientras tengan el apoyo de su familia van a llegar muy lejos".

Luz Suárez, una de las protagonistas de esta noche, además de agradecerle a Arisnabarreta, hizo lo propio con "Alejandro y a Emiliano, que nos ayuda en la parte física, circuitos y todas esas cosas, y Alejandro se ocupa de las manoplas, nos pega a veces nuestros manoplazos, pero es para ayudarnos mejor. Tengo la confianza de que vamos a ganar y vamos a dar un buen espectáculo".

Luisa Peña Nivar, quien afrontará la pelea de fondo con la esquelense Ioana Loncón, se mostró en sintonía con su compañera. "Le agradezco al 'Vasco', que siempre nos tiene en cartelera, al 'profe' Alejandro y a Emiliano, que siempre nos ayudan con los entrenamientos, siempre están ahí, presionándonos para que rindamos mejor. Al señor (Macharashvili) que apoya al boxeo y a Celeste, gracias por sus consejos", resaltó.

Othar Macharashvili ponderó la realización de esta particular velada. "Lo más importante es que con este evento, que es de las chicas, se genere esto de que venga una campeona que salió del barrio, que les cuente lo que le costó, que no se hace nada sin esfuerzo, sin cuidarse, sin el entrenamiento activo y el silencioso", enfatizó.

Por último, Alejandro Rodríguez retomó la palabra. "Tengo fe de que esta velada va a ser un éxito, porque cuando pelean los varones vemos un público de boxeo, pero ahora hablamos de poner en el ring siete peleas de boxeadoras, que se sacan la pinturita, el uniforme del colegio, que en el Facebook parecen modelos y después aparecen en el ring y se las ve tan bien como en el Facebook", aseveró.

"Ojalá que las mujeres superen mañana (por hoy) al grupo de hombres. Si esto se da como pienso, creo que el 'Vasco' mete un gol de media cancha, y esto puede generar que empiece a pensar en hacer un festival femenino, uno masculino, otro femenino, otro masculino. Ojalá que el boxeo femenino crezca en Comodoro, y que el día mañana tengamos una campeona mundial como Celeste Peralta", sentenció.



CARTELERA



FONDO AMATEUR (4 ROUNDS)

- Luisa Peña Nivar (República Dominicana/Camioneros) vs Ioana Loncón (Esquel).



PRELIMINARES

- Micaela Torres (Trelew) vs Jésica Villalón (R. Gallegos).

- Milagros Mendoza (Camioneros) vs Tamara Avelas (Trelew).

- Wanda Gómez (Camioneros) vs Lea Dos Reis (Brasil/San Julián).

- Luz Suárez (Camioneros) vs Moira Tenorio (R. Grande).

- Tiara Paguinao (Río Pico) vs Camila Verdugo (R. Gallegos).



