El Patagónico | Regionales - 07 septiembre 2017 Esta tarde entregan sus viviendas a 40 adjudicatarios de Petroleros Jerárquicos Luis Villegas, secretario adjunto del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, en su rol de vocal de la mutual del gremio, desde el cual preside la Comisión de Vivienda, puso en valor el trabajo conjunto para llegar al ansiado logro de la entrega de títulos a los primeros 40 adjudicatarios del Complejo de Viviendas de Kilómetro 5 de la entidad mutualista que encabeza José Llugdar.

Hoy se entregarán in situ las unidades habitacionales, con la presencia invitados especiales.

Villegas agradeció, en el marco del acto de entrega de títulos del lunes último en Parque Saavedra, la presencia de los afiliados y asociados de la Mutual, además de las autoridades del poder político provinciales y locales, y de los representantes de todas las empresas.

"Hay algo que hay que remarcar en todo esto, y es que tiene muchas horas hombre. Lo dijo Facundo Barboza (secretario de la Mutual): que lo monetario obviamente hace falta, pero las horas hombre que tiene esto son fundamentales, y hoy estamos un poco más grandes, nos hacen estar agradecidos por la experiencia", expresó el dirigente.

Y agregó: "si hay algo que tiene toda esta comisión, es que somos personas agradecidas. Y si hay algo que también tiene muy bueno, es que debatimos y peleamos día a día pero lo hacemos en pos de construir, nunca destruyendo. Porque destruir es para los débiles, es para los que lamentablemente no pueden avanzar. Nosotros, avanzamos", resaltó.

Hizo un párrafo aparte para el secretario general del gremio y presidente mutualista, José Dante Llugdar. "Qué puedo decir de nuestro máximo dirigente, que es alguien con el que nunca podés bajar los brazos, porque cuando crees que te levantaste temprano, hoy arrancaste y ya lo encontraste adentro de la oficina comandando la Institución. Y eso sucede todos los días, siempre está allí", indicó.

"Quiero agradecerle a todos y cada uno de ustedes, porque esto lo hacemos todos nosotros, no lo hace una sola persona. Pero también quiero que tengan bien en claro el valor de que nosotros cuando arrancamos a construir esto, sabíamos que no somos una empresa constructora. Venimos todos del petróleo y obviamente que hoy contamos la parte linda, la inauguración, la entrega de títulos; pero la hemos transpirado desde el no saber y tener que mordernos la lengua para plantear si tomamos o no bien ciertas decisiones, pero siempre hemos tenido el abrazo de cada compañero para decirnos que sigamos adelante", graficó Villegas con sentida emoción.

Y añadió: "aunque nuestro jefe también nos bajaba la línea, que es cierto; a él también le tenemos que agradecer. Porque nos entendió y nos bancó y eso es lo importante para esta generación de adultos, ya grandes como dice Facundo (Barboza). Es importante porque no todos los sindicatos tienen gente de todas las camadas, pero hoy estoy viendo que en la Patagonia como lo dijo el Intendente (de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares) y el vicegobernador (de Chubut, Mariano Arcioni) hay una comunión sindical un aprendizaje sindical, que no es poca cosa.



