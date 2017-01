"Esta en vigencia la prohibición de que los anestesistas hagan paro"

El ministro de Salud de Chubut Ignacio Hernández lamentó que los especialistas de Comodoro no hayan respondido de forma favorable a la propuesta de incremento salarial presentada. Y advirtió que por ley no tienen permitido avanzar en un paro de actividades por lo cual fueron notificados de incumplimiento por carta documento.

El titular de la cartera sanitaria, Ignacio Hernández comentó esta mañana que se hizo llegar a todos los anestesistas de la provincia del Chubut una propuesta salarial que fue aceptada. "Nos pareció muy lógica y agradezco la predisposición de ellos para poder acercarnos en las demandas", indicó el ministro aunque aclaró que "no sucedió lo mismo en Comodoro Rivadavia".

"Comodoro tiene, como sucede prácticamente en todas las actividades, un 20% por encima de lo que se le paga al resto, porque realmente es una ciudad muy cara, pero los anestesistas que trabajan allí pretendían bastante más que un 20% y no nos estamos pudiendo poner de acuerdo", detalló.

Por lo tanto, el martes "los anestesistas de Comodoro no se quisieron notificar de la nota que le mandamos a todo el resto de los anestesiólogos, así que les vamos a mandar una carta documento notificándolos uno por uno y recordándoles, además, que está en vigencia la ley que había salido en 2008, si mal no recuerdo, y que declaraba la criticidad de la anestesia como especialidad en la provincia y la prohibición de que los anestesistas hagan paro, retención de servicios y todo ese tipo actividades", indicó.

Este miércoles "saldrán las cartas documento para notificarlos personalmente a cada uno de ellos y también fijar una posición desde el Estado Provincial y como Ministerio de Salud: que no estamos dispuestos a tolerar que no trabajen, eso sería lo último que vamos a aceptar", resaltó, agregando que "no tiene ningún tipo de asidero el pretender ellos ganar muchísimo más que el resto simplemente por estar en Comodoro Rivadavia".

Además, Hernández adelantó que el próximo viernes tiene previsto retomar sus periódicas visitas a Comodoro Rivadavia, para abordar diversos temas en terreno, y que en caso de que los tiempos le den también se acercaría a la localidad de Sarmiento.