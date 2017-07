Estaba con condicional y lo detuvieron por asaltar a dos estudiantes de la 711

Matías Sain, un joven de 21 años de Guaymallén, Mendoza, fue detenido ayer a las 7:30 en inmediaciones de Kennedy y San Francisco de Asís al ser sospechoso del asalto a dos estudiantes del Colegio 711 del barrio Pueyrredón.Sain asaltó con cuchillo a una estudiante de 13 años y a un muchacho de 16 cuando estos se dirigían al colegio. Los amenazó con el arma blanca y a uno lo despojó del teléfono celular y la billetera, mientras que a otro le sacó la mochila.La Policía de la Seccional Tercera, a cargo del comisario Miguel González y de Raúl Jones, llegó alertada por el primer robo y cuando recorrían el sector en busca del sospechoso, la segunda víctima les señaló a los uniformados a quien le había robado la mochila.De esa manera, Sain fue detenido y quedó a disposición de la Oficina Judicial a la espera de la audiencia de control de detención y formalización de la investigación que se llevará a cabo hoy. En el caso tomó intervención el funcionario de fiscalía, Cristian Olazabal.Según pudo averiguar El Patagónico, Sain había sido condenado en un juicio abreviado a tres años y seis meses de prisión por un robo agravado cometido el 18 de agosto de 2016 en un local de telefonía celular ubicado en Kennedy casi Estados Unidos.En abril de este año, el malviviente había logrado salir en libertad condicional, pero ayer fue detenido nuevamente por un robo agravado. Al parecer no internaliza las normas judiciales, ya que estaba más que explícito que no podía cometer nuevos delitos.De esa manera, hoy se prevé que la Fiscalía solicite la prisión preventiva del condenado ante el juez penal de turno y se revea su situación ante el juez de Ejecución."MOTOCHORRO"El año pasado Sain fue conocido en las páginas policiales como el "motochorro" que asaltó el local de telefonía de Kennedy 1948. El fiscal Adrián Cabral cuando pidió que se formalice la apertura de investigación preparatoria en su contra por el robo agravado, describió que en el lugar estaba el dueño con su hija de 11 años y un grupo de amigos del propietario cuando irrumpió Sain portando un arma de fuego y exigiendo el dinero.Al tiempo que pronunciaba amenazas, el ladrón cargó todo lo que pudo en una bolsa blanca. Allí introdujo teléfonos, tablets, las billeteras de las víctimas y el dinero de la caja registradora, entre otras cosas de valor. No obstante se vio imposibilitado de escapar porque la puerta debía ser habilitada con un portero eléctrico para abrirla."Los voy a matar a todos y más vale que no llamen a la policía porque voy a volver", amenazó mientras rompía el vidrio de la puerta para lograr escapar.Las víctimas lo corrieron y lograron observarlo cuando abordó una motocicleta, cuyas características fueron aportadas a la policía que montó un operativo cerrojo para ubicarlo. Al cabo de diez cuadras fue observado por un móvil policial. Antes, el ladrón se despojó de una campera negra y de un barbijo que se había colocado en la cara para dificultar su reconocimiento.Al momento de la detención –en José Ignacio Rucci al 2.000-, la policía secuestró un arma de fuego calibre 22 con seis balas en su tambor, la bolsa con los teléfonos celulares, las billeteras y el dinero.La pena mínima que tenía el delito por el que lo investigó la Fiscalía era de 6 años y 8 meses de prisión, no obstante lo cual se convino un juicio abreviado por tres años y seis meses. Sain estuvo nueve meses bajo prisión y al salir en libertad condicional ayer volvió a asaltar en la misma zona del Pueyrredón.