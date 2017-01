El Patagónico | País/Mundo - 24 enero 2017 Estados Unidos frenó la importación de limones argentinos por 60 días El pasado 20 de diciembre, Argentina anunció que había logrado la luz verde de las autoridades sanitarias estadounidenses para poder volver a exportar limones al país norteamericano, donde la entrada de esos productos estaba prohibida desde hacía 15 años.

Tras la asunción de Donald Trump a la presidencia, Estados Unidos suspendió la importación de limones argentinos de manera temporaria por 60 días, informó el Departamento de Agricultura de ese país.

El domingo, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, expresó su confianza se respetará los acuerdos firmados entre su país y Argentina el pasado año para la exportación de carne y limones.

El ministro pronosticó que los acuerdos que rubricaron el presidente argentino, Mauricio Macri, y su entonces par estadounidense, Barack Obama, no peligran a pesar de las medidas proteccionistas que pueda tomar Trump desde la Casa Blanca.

"Nada de eso va a suceder porque se han cumplido los pasos sanitarios y políticos, hay un derecho de oposición que se ejerce en el Congreso, y eso se ha superado. Estamos a la espera, pero cada país es soberano en cuanto a sus decisiones", explicó el titular de Agroindustria.

El país, que es uno de los mayores productores y exportadores mundiales de limones, solicitaba desde 2008 el permiso para regresar al mercado estadounidense, después de que en septiembre de 2001 se vedara el acceso a los EE.UU. por razones sanitarias.

Además, el pasado setiembre, el Gobierno aseguró que las gestiones para volver a exportar carne fresca de vacuno a Estados Unidos estaban avanzadas.

Estados Unidos, uno de los mayores importadores mundiales de carne de res, cerró su mercado a las carnes argentinas en 2001, a raíz de un brote de fiebre aftosa en el país suramericano.

Ante la continuidad del cierre de ese mercado una vez superado el brote, Argentina, uno de los mayores productores mundiales de carne bovina, acudió a la Organización Mundial del Comercio (OMC), que el año pasado falló a favor.

"La noticia nos cayó mal, no tenemos otra manera de recibirla porque teníamos una fuerte expectativa de poder retomar las exportaciones de frutas frescas al mercado norteamericano. Se ha trabajado muy intensamente durante mucho tiempo para poder hacerlo", sostuvo José Carbonell, presidente de la Federación Argentina de Citrus, en declaraciones a Radio Nacional.

Según explicó el dirigente, los productores esperaban exportar entre 10 y 15 mil toneladas de limones a la costa este de los Estados Unidos. "Si el Gobierno de Trump define no volver a autorizar el ingreso de los limones tucumanos sería un golpe y un retroceso porque los productores han invertido mucho tiempo, esfuerzo y dinero para poder retomar las ventas", aclaró Carbonell.



PROTECCIONISMO EXAGERADO

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, advirtió que si el nuevo Gobierno de Estados Unidos aplica un "proteccionismo exagerado", la Argentina "y el mundo" serán afectados.

"El proteccionismo exagerado no es bueno para el crecimiento global. Si Estados Unidos aplica un proteccionismo más marcado que al actual, no será bueno no solo para la Argentina sino también para el mundo", señaló el funcionario.

En declaraciones radiales, Dujovne afirmó que "más proteccionismo es menos crecimiento para el mundo", pero aclaró que "el principal canal de transmisión de lo que puede hacer EE.UU. hacia la Argentina viene dado por el mercado financiero".

"Por eso, la Argentina decidió prefinanciar su programa financiero por estos días. Con esto, cualquier impacto para el país de aquí en adelante, será minimizado", remarcó.





