Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes | DEPORTE MOTOR - 12 septiembre 2017 "Estamos complicados para poder hacer las cinco carreras del playoff" Marcelo Agrelo analizó la carrera en Concordia donde finalizó 5to, y sumó los puntos necesarios para ingresar entre los doce pilotos que disputarán la Copa de Plata. El comodorense no ocultó su preocupación por el tema presupuestario para estar tranquilo en las cinco fechas que restan.

De la felicidad por lograr el objetivo de ingresar por tercer año consecutivo a la Copa de Plata del TC Pista, a la preocupación por no tener el presupuesto confirmado para lo que se viene. Así transita el piloto comodorense Marcelo Agrelo luego del 5to puesto en Concordia con el Ford del JPG Racing.

"Desde comienzo de año, salvo la primera carrera, sabíamos que el potencial del auto estaba. No se estaban dando los resultados por distintas circunstancias, pero estábamos convencidos que el rendimiento nos iba a permitir sumar buenos puntos para dar pelea y buscar el objetivo de entrar a la Copa de Plata", analizó el comodorense en diálogo con El Patagónico.

Agrelo pudo completar una muy buena final en Concordia, donde el TC Pista disputó su 10ma fecha del año y última de la Etapa Regular. Con el Ford preparado por el equipo JPG Racing y con una pista que se fue secando ya en las primeras vueltas, el ex campeón de kárting partió desde la 5ta ubicación con procedimiento de fila india, y se mantuvo en todo momento en esa posición intentando atacar a Juan Tomás Catalán Magni pero también girando sin cometer errores, en una prueba con varias neutralizaciones.

El piloto de Comodoro no ocultó su felicidad pero a la vez sabe que deberá trabajar, y mucho abajo del auto para conseguir el presupuesto. "Contentos de haber podido lograr el objetivo que habíamos venido a buscar que era clasificarnos a la Copa de Plata, cuando hace dos fechas estábamos muy lejos de esa posibilidad. El auto funcionó muy bien, tuvo buen ritmo de carrera y el objetivo fue no enredarnos porque la pista estaba muy complicada, y llegar a sumar los puntos que necesitábamos para entrar holgados", resumió Agrelo.

"Ahora a seguir trabajando en el auto para mantenernos como grandes protagonistas por un lado, y también en la parte presupuestaria ya que hoy estamos muy complicados para poder hacer las cinco carreras del playoff y necesitamos la ayuda de todos los amigos y sponsor para poder hacer el esfuerzo, afrontarlas, y pelear hasta el final por el campeonato", sentenció Agrelo.

El TC Pista culminó la etapa regular en Concordia, y el comodorense se ubicó 11° sumando un total de 234 puntos. La próxima cita será en La Pedrera de San Luis el 24 de septiembre y por esa razón el presupuesto no alcanza. Agrelo arranca a 31 puntos del líder Nicolás Pezzucchi.



Fuente: