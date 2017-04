El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 30 abril 2017 "Estamos preparados para enfrentar los avances sobre los trabajadores" En vísperas de celebrarse el Día del Trabajador, Hugo Moyano criticó con dureza al gobierno de Macri. "Hasta ahora no ha habido resultados favorables, no ha sido lo que prometieron", cuestionó.

El secretario general del gremio de los camioneros y ex titular de la CGT, Hugo Moyano, criticó al Gobierno por "responsabilizar" a los sindicatos por temas "que ellos tienen que resolver" y advirtió: "Estamos preparados para enfrentar los avances sobre los derechos de los trabajadores".

"Es responsabilidad del Gobierno mantener y que crezcan las fuentes de trabajo. Lo mas fácil es echarle la culpa a los dirigentes sindicales. Salen a criticar, a demonizar, a destruir al movimiento obrero, para avanzar sobre los derechos de los trabajadores. En la década del 90 pasó lo mismo. Estamos acostumbrados y preparados para enfrentar los avances sobre los derechos de los trabajadores", alertó Moyano en diálogo con radio Mitre.

Moyano indicó que "la merma del poder del salario y ponerles tope a las paritarias" son "evidentemente, un avance sobre los derechos del trabajador".

Señaló que "hasta ahora no ha habido resultados favorables, no ha sido lo que prometieron".

El actual presidente del club Independiente aseguró que "todos los gobiernos y empresarios siempre les echaron la culpa a los gremios, pero ningún dirigente gremial condujo nunca el país". Y sentenció: "La responsabilidad es de ellos, de los políticos y los empresarios que han asumido la conducción del país".

Consultado sobre la mención del presidente Mauricio Macri a las "mafias" sindicales, Moyano replicó con acusaciones.

"Ellos hablan de mafias, todos conocemos la historia. Hablemos de lo que pasaba en Uruguay con el contrabando de coches. Lo más simple es atacar a quienes tenemos una responsabilidad", afirmó. "Ellos fueron empresarios. Fíjense lo que pasó con el Correo (Argentino)", completó.

"Es una sociedad que está degradada. La política, el gremialismo, la Justicia. Ellos (por el Gobierno) también están degradados", definió Moyano. Pero, según sostuvo, los gremios no aceptarán "que el ataque sea siempre contra el movimiento obrero".

El líder camionero se mostró "muy preocupado por situaciones como la de SanCor" y también se refirió a la realidad de OCA, la empresa de correo privado que tiene una deuda de más de 1400 millones de pesos con la AFIP y afronta problemas para pagar los salarios de sus 7000 empleados, que pertenecen al sindicato que maneja Moyano.

"Quieren hacer responsables a los trabajadores en una empresa como OCA. A la persona que está al frente (Patricio Farcuh) la dejaron tres años y pico, y no pagó un centavo. Está enfermo", subrayó. "Es un señor que tiene adicciones", agregó.

Cuando le consultaron por dichos de Farcuh, en los que lo señaló como el verdadero dueño de OCA, Moyano respondió: "Los dueños de OCA son los trabajadores. Hay compañeros de OCA que tienen 40 años de antigüedad. La van a sacar adelante porque hay un esfuerzo tremendo que han hecho".

Si bien no quiso ponerle un puntaje a la gestión de Macri, el sindicalista dijo que, "si tuviera ocho, no tendríamos los problemas que tenemos".

Sobre la política exterior del presidente Macri comentó: "Cuando te aplauden los de afuera, es porque estás jodiendo a los de adentro".



