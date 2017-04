"Están garantizadas todas las obras para la reconstrucción de Comodoro"

El gobernador de Chubut Mario Das Neves destacó, este viernes al encabezar en Casa de Gobierno la apertura de la licitación pública para ejecutar la ampliación y refacción del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, el trabajo conjunto efectuado por el gobierno nacional, provincial y municipal, además de las gestiones realizadas y los fondos ya comprometidos "en tan sólo 23 días desde que ocurrió el temporal que azotó a la ciudad".

El mandatario indicó que "la plata no es cuestión de tenerla y que nos tiremos todos de cabeza a agarrarla. Lo que tenemos que tener es la tranquilidad, que yo la tengo particularmente hasta que no me demuestren lo contrario, de que está garantizado que todas las obras que se necesiten para la reconstrucción de Comodoro van a estar".

Das Neves indicó que "queremos plantear la seriedad de cómo se resuelve este tema, determinando tal obra, que venga la plata y se pague" y recalcó que "lo vamos a ir haciendo así porque es la forma más transparente".

"Son apenas 23 días que se tuvo que llevar a cabo una tarea desde todos los frentes, porque no hay frente en el que no haya un abordaje por parte del Estado, nacional, provincial o municipal, el que esté más cerca, el que conozca más, pero trabajando juntos porque de otra manera no se hubieran logrado algunos resultados más allá de que uno siempre va por más", remarcó.

Recordó que "ayer un policía de Casa Rosada que es parte de una ONG me dijo que iba a traer donaciones para Comodoro, y eso pasa en todos lados, y eso tiene que ver con la voluntad y con que nosotros actuemos con responsabilidad, los que tenemos que tomar decisiones, de no transformar esta cuestión en un tira y afloje".

"Siempre hay problemas, pero lo peor que le podemos decir a la gente es que hay problemas porque es ahí donde se corta la parte voluntaria", agregó y afirmó que "la gente ayuda en tanto y cuento ve que se sigue trabajando en contacto".