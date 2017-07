Estatales no dan respiro al gobierno y ayer volvieron a movilizarse

Caleta Olivia (agencia)En esta ciudad se movilizaron por avenidas céntricas alrededor de 500 manifestantes pertenecientes a ATE, ADOSAC (docentes), ADIUNPA (trabajadores universitarios), Judiciales y APROSA (profesionales de la medicina), a quienes se sumaron desocupados del SITRAIC (gremio de la construcción) y militantes de partidos de izquierda.A pesar de que el gobierno provincial había comenzado a abonar a algunos sectores los sueldos de junio, la marcha ya estaba anunciada con antelación dado que hay otra multiplicidad de reclamos que pasan por el cobro del medio aguinaldo, descuentos de haberes a docentes (incluso a aquellos que no están plegados a las medidas de fuerza), deficiente funcionamiento de la obra social y congelamiento de salarios, entre otros.FUERTES CRITICASLa marcha comenzó y finalizó en la plazoleta del Gorosito donde se dio a conocer un documento conjunto a través de cual no solo se formularon fuertes críticas a la gobernadora Alicia Kirchner, sino también al presidente Mauricio Macri.En lo que respecta a la mandataria provincial, se le enrostró el hecho de no haber visitado nunca Caleta Olivia desde que asumió funciones a fines de 2015, en tanto la ciudad tiene serios problemas de contaminación ambiental por desbordes cloacales, sufre la falta de obras, constantes cortes de energía eléctrica por ausencia de un servicio de mantenimiento y edificios públicos "que se caen a pedazos"."Alicia y Mauricio son las dos caras de una misma moneda y representan la retirada del Estado en la defensa de lo público" se indicó en otro párrafo del documento de la Mesa de Unidad Sindical. Más adelante se puso de manifiesto que a lo largo y ancho de la Argentina "nos atraviesa el congelamiento salarial, la falta de paritarias, la inflación y la mentira, es decir la difusión de un relato que habla de un país que no es éste, el que cada día vemos caer".EN LA CAPITALEn Río Gallegos los manifestantes se movilizaron desde la céntrica esquina de las avenidas Presidente Kirchner y San Martín hasta la explanada de la Casa de Gobierno y desde allí marcharon hasta el edificio de la Legislatura.Una dirigente del grupo encargado de la organización, Olga Reinoso (ATE), dijo a la prensa que "los trabajadores no podemos estar viviendo debajo de la línea de la pobreza y deberíamos estar viviendo dignamente".Por su parte el vocal por los activos ante la Caja de Previsión Social, Fernando Alarcón, afirmó que la pérdida del poder adquisitivo durante 2017, producto del congelamiento salarial, "se ve más agravado por el desorden en las fechas de cobro y exige de parte del gobierno provincial una respuesta urgente y concreta".