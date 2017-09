El Patagónico | País/Mundo | ECONOMIA - 18 septiembre 2017 Este año se venderán 10,4 millones de teléfonos móviles en Argentina La venta promedio es de aparatos que cuestan entre $4.000 y $5.000. Un importante porcentaje de los modelos que ofrecen las diferentes marcas son ensamblados en el país.

El mercado local de aparatos de telefonía móvil comercializará este año 10,4 millones de unidades, lo que significará un crecimiento de 15,55% en comparación a los 9 millones registrados en 2016, con un volumen de negocios de US$ 2.280 millones, indicaron a Télam, dos de las principales compañías del sector, Huawei y Motorola.

"El consumo de celulares se está reactivando, desde mayo empezó a crecer", destacó el gerente general de Motorola, Germán Greco, quien indicó que "el consumidor busca cada vez más cambiar su celular para acceder a tecnología nueva".

Greco señaló: "este año el mercado de celulares pasará de 9 millones a 10,4 millones de unidades", y pronosticó que "en 2018 ésa cifra aumentará a 11 millones de aparatos", que significará un incremento de 5,76% interanual, y un piso de ventas de US$ 2.200 millones, en un sector donde casi la totalidad de la mercadería que se ofrece está fabricada en el país.

En la provincia de Tierra del Fuego es donde el Grupo Newsan produce celulares para las marcas Huawei, Sony, LG, Alcatel y Motorola; y también lo hace la firma Mirgor, propiedad del empresario Nicolás Caputo, para Nokia y Samsung.

"El año empezó muy tranquilo, incluso con cifras menores a las del primer bimestre del año pasado. Pero en el segundo semestre viene creciendo", remarcó la gerente de Marketing Móvil de Huawei, Denise Sommerfeld.

Afirmó: "hay una clara recuperación en el mercado, donde se percibe no solo un mayor interés de los consumidores, sino también de los comercios que están empujando para que se pueda cerrar un muy buen año en términos de ventas".

"Vamos a duplicar la participación de 11% a 20%, y cerraremos el año con una venta de 2,08 millones de celulares", precisó Greco, quien consideró que el de Motorola "es un crecimiento natural, que va estar por encima de la media de Latinoamérica, que es de 14%".

Subrayó que "el 100% de lo que se vende de Motorola en Argentina es producto hecho en Tierra del Fuego", y estimó: "la producción esperada es casi la misma que la venta esperada".

Además precisó: "el ticket de ventas de celulares Motorola promedia los US$ 150", con lo cual la compañía generará operaciones por US$ 312 millones.

La compañía acaba de lanzar el nuevo Moto Z2 Play, con un diseño más delgado y liviano, batería para más de un día, que incluye los módulos "Moto Mods" que permiten desde proyectar una pantalla de 70 pulgadas hasta sumar un zoom óptico 10x.

Por su lado, la ejecutiva de Huawei señaló que la compañía prevé vender este años "1,2 millones de celulares", y sostuvo que de esa manera cerrará el año "con un crecimiento entre 10 y 12% con respecto a 2016".

También subrayó que "la totalidad de los productos que vende Huawei se fabrican en Tierra del Fuego".

Destacó que "se vienen los dos meses más fuertes del año en ventas, que son octubre, por el Día de la Madre, y diciembre, por Navidad, que ayudan a que puedan cumplirse los pronósticos".

Precisó que "los equipos más vendidos de Huawei este año oscilan entre $ 4.500 y $ 5.600", con lo cual la empresa generará un movimiento comercial de US$ 263 millones.

"Este año lanzamos 10 modelos, entre nuevos y nuevas ediciones de los ya existentes", indicó Sommerfeld, quien señaló que "se ofrecen promociones y beneficios que tientan al consumidor a cambiar su celular, como las 18 cuotas, y también hay una actitud más agresiva en cuanto a precios. Hoy se ve una competencia de precios en celulares que a principios de año no se veía".



