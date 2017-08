Esteban Bullrich dice que "la gente está mejor que hace dos años"

El primer precandidato a senador nacional por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, afirmó que el país mejoró en el último año y medio, desde que Mauricio Macri llegó a la presidencia, y sostuvo que "cada día se ve un empleo más".

"La gente está mejor que hace dos años. La primera porque ve que hay cambios profundos en obras que nunca se habían hecho. 5.000.000 de cloacas, las obras en las rutas, el SAME, pero además luchas simbólicas como pelearse con las mafias del narcotráfico. En término generales no tengo dudas de que están mejor", evaluó el ex ministro de Educación nacional.

Y añadió: "Recién ahora estamos empezando a recuperar. Tuvimos que hacer un re-acomodamiento de la economía. Todo el año que pasamos estuvimos haciendo los cimientos. Estamos trabajando para que las mejoras les llegue a cada uno".

Por Radio 10, Bullrich dijo que "cada día se ve un empleo más", pese a que el desempleo no cesa y se agudiza en numerosos sectores de la economía argentina. "Eso brotes verdes que se empezaban a ver ahora es algo general. A algunos ya les llegó el cambio y a los otros ya les va a llegar", prometió.

Sobre una posible reforma jubilatoria ylaboral luego de las elecciones, señaló categórico: "Es totalmente falso, no hay ningún plan para elevar la edad jubilatoria".

Y en relación a la campaña de cara a las PASO, donde la gran mayoría de las encuestas lo ubica segundo, detrás de Cristina Kirchner, dijo: "Estoy seguro que para octubre que la mayoría del conurbano va a apoyar y ampliar el equipo de María Eugenia (Vidal)".