Esteban Lamothe y una frase sin filtro sobre las escenas de sexo

Fiel a su discurso despojado, y sin vueltas, Esteban Lamothe habló de la escena de sexo que protagonizó en Las estrellas con Celeste Cid.

"Soy como Gerardo Romano en los '90", bromeó, y luego se puso más serio. "Estoy re acostumbrado, pero no son las escenas que más me gustan hacer", comentó en diálogo con Moskita Muerta, y luego dio sus razones con una frase sin filtro: "porque tratás de hacer que estás coj*endo y no lo estás haciendo". "Cuando te enojás en la ficción tratás de enojarte en serio, hacer lo más cercano a la realidad. Acá no podés, acá es todo forzado", agregó.

Sobre los recursos que utiliza, Lamothe aseguró que recurre a las cuestiones técnicas. "Me agarro del director, de los planos, de la técnica y apelo a la confianza que tengo con la compañera, con Celeste". "Es difícil, porque te sentís muy miserable están ahí en calzones todo el día, se le dedica mucho tiempo y muchos planos a esas escenas, siempre son muy cliperas, es incómodo", explicó.