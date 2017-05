El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 11 mayo 2017 Estela Carlotto: "haremos oír nuestra voz y gritaremos 'Señores jueces: Nunca Más'" La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, leyó un documento ante una multitud reunida en la Plaza de Mayo y celebró que la sociedad haya reaccionado "con firmeza" contra la sentencia de la Corte.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, volvió a criticar el fallo de la Corte que le otorgó el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña y reclamó: "Necesitamos que los representantes de los 3 poderes tomen el reclamo de este pueblo reunido en esta Plaza".

Carlotto, una de las oradoras en el masivo acto organizado por organismos de DDHH en Plaza de Mayo, celebró la ley sancionada por el Congreso que condiciona la el fallo del Máximo Tribunal y dijo que su aprobación las lleno de "esperanza y gratitud".

En este sentido, la dirigente remarcó: "La dictadura no es un hecho de un pasado lejano. Los hijos, los nietos del pueblo argentino serán afectados con estos nuevos vientos de impunidad".

"Sumemos fuerza en esta lucha por la memoria, la verdad y la Justicia, que la corporación judicial nos escuche porque no claudicaremos en nuestro reclamo nacional e internacionales por la defensa de los derechos conquistados", prosiguió.

Por último, la titular de Abuelas sentenció: "Haremos oír nuestra voz en todo el mundo, queremos poner un límite a esta provocación y gritar con toda fuerza 'Señores jueces: Nunca Más'".

Estela de Carlotto, celebró ayer que la sociedad haya reaccionado "con firmeza” contra la sentencia de la Corte en favor de la aplicación del 2x1 a un represor y dijo que el pueblo necesita que "los tres poderes del Estado realicen las gestiones pertinentes para dar vuelta este fallo pro dictadura y anti democrático”.

Convocadas por los organismos de DDHH, miles de personas se manifestaron en la Plaza de Mayo en repudio al fallo de la Corte que le otorgó el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña en una causa por delitos de lesa humanidad.

Abuelas, Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), entre una docena de organizaciones, fueron los artífices de la convocatoria, que comenzó a las 18 bajo la consigna "Señores jueces: nunca más".

En paralelo al acto central, se realizaron otros en diversas localidades del país, donde también organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y políticas locales se pronunciaron en rechazo a la medida adoptada por el alto tribunal.



"NUNCA MAS IMPUNIDAD"



La referente de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora, Taty Almeida, sostuvo ayer que la Corte Suprema de Justicia "le abrió la puerta a la impunidad" con el fallo que habilitó el 2x1 para condenados por delitos de lesa humanidad y dijo, al leer un documento de las organizaciones de derechos humanos en la Plaza de Mayo, "nunca más impunidad, nunca más torturadores, nunca más genocidas sueltos, nunca más el terorrismo de Estado".

Durante su discurso, Taty Almeyda dijo: "El pueblo y los organismos de DDHH reunidos en esta histórica plaza decimos bien fuerte nunca más impunidad, nunca más torturadores, violadores y apropiadores de niños, nunca más privilegios para los criminales de lesa humanidad.

"No queremos convivir nunca más con los asesinos más sangrientos de nuestra historia. Nuestro pueblo no merece ser condenado al olvido", prosiguió.

En esa línea, Nora Cortiñas, dirigente de la misma agrupación, dijo: "Que quede claro, los delitos de lesa humanidad no son delitos comunes, la CIDH niega la posibilidad de aplicar beneficios como el 2x1 a estos crímenes atroces, tal como señalaron los jueces Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti que votaron en disidencia".

"Los genocidas siguen sin confesar el destino de nuestros hijos e hijas, todavía hay más de 300 hombres y mujeres que viven bajo una identidad falsa", detalló Cortiñas.





Fuente: