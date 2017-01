El Patagónico | Regionales | SANTA CRUZ - 08 enero 2017 Estibadores anuncian que mañana retomarán el piquete en la Ruta 12 Trabajadores portuarios que cumplen tareas como estibadores en el recinto marítimo Caleta Paula, retomarán mañana la medida de fuerza que iniciaron el jueves y que continuaron el viernes sobre la ruta 12. Bloquearon de manera alternativa el paso de vehículos de empresas petroleras y de transporte de carga en general.

Caleta Olivia (agencia)



Los piquetes que tuvieron un impase durante el fin de semana, tienen como finalidad exigir al Gobierno provincial que efectivice el pago del fondo compensador establecido por la ley provincial 2543 referida a situaciones de emergencia social en el periodo de baja temporada de pesca que va de noviembre a marzo.

Ningún funcionario provincial se acercó al sitio del conflicto que trae aparejado serios problemas a las operaciones petroleras y al transporte de mercaderías, pero los manifestantes lograron al menos concertar una audiencia que se concretará probablemente el miércoles en Río Gallegos en el Ministerio de Gobierno.

Para ello intercedió el intendente Facundo Prades y el diputado Gerardo Terraz, quienes recientemente estuvieron en la capital provincial realizando otras gestiones. Consecuentemente, el martes por la tarde viajarán al menos dos voceros de los 70 estibadores que reclaman el fondo compensador, tratándose de Alejandro Giménez y Claudio Montesinos, no descartándose que sean acompañados por el concejal Rubén Martínez.

Giménez reiteró a El Patagónico que el subsecretario de Pesca, Alexis Quintana se había comprometido en gestionar los pagos der los meses de noviembre y diciembre pero luego se llamó a silencio y es probable que ya se haya tomado un período de vacaciones. No hizo alusión al monto de esa ayuda económica, pero se estima que actualmente llega a los 10 mil pesos, ya que se va actualizado de acuerdo al costo de la canasta familiar básica.

Por otro lado, señaló que "subsidio no es la palabra indicada" para definir lo que están reclamando dado que se trata de un fondo conformado por aportes que hacen las empresas pesqueras de acuerdo a lo establece la ley de referencia.

