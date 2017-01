Estibadores reclaman trabajo en el puerto

El delegado del SUPA, Salvador Cuenca, aseguró ayer que desde la temporada de langostino, en el puerto “los estibadores no tenemos trabajo. Necesitamos que, de manera urgente, se incorporen cargas y descargas, porque así no podemos seguir”, indicó.En diálogo con Radio del Mar dijo: “lamentablemente los barcos de pesca no descargan en Comodoro” y comentó que la otra fuente importante de trabajo y de ingresos, la exportación de cemento, también se restringió casi por completo por la eliminación de los reembolsos por exportaciones desde puertos patagónicos.Cuenca comentó que desde el año pasado observan una paralización de la actividad en la zona y que por esa razón a fines del año pasado aceptaron un subsidio. "Pero a nosotros no nos favorece una ayuda del Estado, porque nos dan un subsidio. Nosotros lo que reclamamos es un trabajo. En noviembre y diciembre percibimos dos mil pesos, pero es lo que hacemos con la descarga de dos barcos, por eso no nos conviene", remarcó.El sindicalista comentó que son 80 los estibadores, cabeza de familia, que están prácticamente sin actividad ya que, en el mejor de los casos, “por estos tiempos, hay laburo y cortado para 20. Así no se puede seguir, y por eso estamos reclamando que se reactive la actividad en el puerto”, advirtió.Cuenca comentó que en las próximas se reiterará el pedido, que ya fue hecho de manera verbal, al administrador del puerto, Favio Cambareri, y “a quien corresponda, porque así no se seguir. Esto tiene que reactivarse de manera urgente”, insistió.