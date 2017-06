Estiman que recién mañana habilitarán la ruta 3

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves se refirió al temporal de nieve que azota a la provincia y que mantiene caminos cerrados. En este punto indicó este mediodía que "ahora se habilitó la 26 de Sarmiento a Tecka y vamos a ver si la 3 se habilita en las próximas horas". Esta posibilidad llevó alivio a la gente que se encuentra varada y quienes deben viajar, pero con el correr de las horas el panorama no parece tan alentador. Héctor Quisle, el responsable de la Secretaría de Seguridad, indicó en diálogo con Radio Del Mar que no sería posible habilitar la ruta esta noche, aunque advirtió que hasta el momento no cuenta con información oficial de parte de Vialidad Nacional.

"A esta hora, evidentemente no se pudo habilitar porque no se terminó el trabajo, y estimo que mañana recién se podrá concretar la apertura. Creo que en el día de mañana recién terminarán las tareas en el tramo Comodoro - Garayalde para habilitar ese paso con extrema precaución", estimó.

TRABAJO DE LOS MINISTERIOS



En otro orden de temas, el gobernador valoró ante los medios el trabajo en equipo realizado por el gabinete provincial ante lo que los especialistas consideraron la nevada más importante en Chubut de los últimos 50 años.

Además destacó el accionar conjunto llevado a cabo entre distintos Ministerios con el fin de coordinar tareas y establecer los mecanismos de asistencia adecuados para llegar a las distintas zonas afectadas por las fuertes precipitaciones y nevadas.

El gobernador también hizo hincapié en el contacto permanente que se mantuvo con intendentes de distintas localidades y jefes comunales con el fin de estar al tanto de la situación en los diferentes lugares.

En ese marco Das Neves señaló que "nos ha tocado un año muy duro, arrancamos contentos porque habíamos tenido un verano sin incendios, pero después hemos tenido situaciones climáticas muy difíciles".

ruta camiones.mp4

Video: Martín Pérez / El Patagónico

"No hubo rincón que no estuviera afectado, algunos con más agua que nevadas, pero fueron todos" describió el mandatario y afirmó: "estuvimos en contacto directo y permanente con los intendentes. Con los recursos que tenemos hicimos todo".

Por otra parte, Das Neves subrayó que a través del Ministerio de Familia se trató que de "llegar todos los lugares donde se podía llegar, porque están las rutas clausuradas, ese es el problema que tenemos", aclaró.



LA NEVADA MAS FUERTE DE LOS ULTIMOS AÑOS

El gobernador expresó que "según los especialistas esta es la nevada más importante de los últimos 50 años y la estamos afrontando con toda la voluntad. Le hemos dado una dura pelea".

Además "cayó mucha agua en Trelew y Puerto Madryn, también una cosa muy rara, más de 100 milímetros".

Aseguró que "esto vino para quedarse, no es una cuestión excepcional, es una de las cosas que venimos hablando que tiene que ver con el cambio climático. Están sucediendo en todo el país y el mundo fenómenos climáticos difíciles, así que tenemos que ir preparándonos, viendo de qué manera podemos enfrentar esto".

"Lo importante es que haya reacción. Acá todo el equipo de gobierno junto a los intendentes estuvieron trabajado toda la madrugada del sábado y ayer todo el día también".

El mandatario anticipó en ese marco que "para los próximos días se esperan más precipitaciones en distintos lugares de la provincia, además de nevadas en el sudoeste".

Por último señaló que "nosotros ya estamos armando los equipos, anticipándonos incluso para efectuar la distribución de cosas tan fundamentales como la leña, nylon y frazadas".