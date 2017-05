El Patagónico | País/Mundo - 14 mayo 2017 "Estos 15 meses fueron de muy malas noticias para las pymes" "Al Gobierno le está faltando un plan para bajar la inflación, no tiene una política clara. No entiende que el consumo interno puede poner en marcha una economía que necesitamos que funcione", advirtió Gabriel Katopodis.

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, dijo que "estos 15 meses han sido de muy malas noticias para las pymes".

"Tienen que competir con productos importados y con la realidad que está golpeando al empleo", explicó en declaraciones a la radio FM 103.1.

El jefe comunal aseveró que "al Gobierno le está faltando un plan para bajar la inflación, no tiene una política clara. No entiende que el consumo interno puede poner en marcha una economía que necesitamos que funcione".

Por otro lado, el secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer, aseguró que las pequeñas y medianas empresas "son el motor del desarrollo económico sostenible a largo plazo", durante su participación en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde se aprobó la iniciativa de establecer el 27 de junio como el Día Internacional de las Pymes.

“Estamos convencidos de que las pymes son el motor del desarrollo económico sostenible a largo plazo y por eso nos parece importante que tengan su día", enfatizó Mayer y agregó que desde la cartera "estamos muy contentos de que se vaya a celebrar por primera vez en nuestro país en el marco del Congreso Mundial de la Pequeña y Mediana Empresa”.

El secretario participó de la Cumbre sobre pymes organizada por el Consejo Internacional de las Pequeñas Empresas (ICSB) en donde debatió con los principales referentes mundiales sobre las iniciativas que los distintos países están llevando adelante para apoyar al entramado productivo.

Durante la jornada se definió la hoja de ruta para el encuentro internacional que abarcará a estudiantes, académicos, investigadores y responsables políticos de todo el mundo relacionados con las pequeñas y medianas empresas y el desarrollo local.

"Consideramos que este evento es sumamente importante porque es la primera vez que el Congreso del ICSB se celebrará en Latinoamérica", apuntó el secretario.



"GENERAR EMPLEO"

"Fundamentalmente tiene que ver con​ ​la agenda​ ​2030 y los objetivos de sustentabilidad", remarcó Mayer y aseguró que "tenemos que trabajar en la generación de empleo y oportunidades de desarrollo económico, y para eso no hay nada mejor que apoyar a las pymes y a los emprendedores".

"Fue muy importante haber compartido el panel ministerial con la nueva Administradora de la SBA, Linda McMahon, con quien coincidimos en la importancia de la agenda de simplificación y desburocratización de tramites para ​pymes", agregó Mayer.

El evento, que se llevó a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, tuvo como principal objetivo analizar el rol de las pymes en el crecimiento de negocios sostenibles a nivel mundial, la promoción de oportunidades de aprendizaje permanente y empleo productivo.

También abordaron el empoderamiento de las mujeres, el acceso al agua potable y al saneamiento, la promoción del crecimiento económico a través de la innovación con el fin de reducir las desigualdades.

