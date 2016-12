El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 16 diciembre 2016 "Estos tres puntos son vitales de cara al futuro", afirmó Milito "Vamos a enfrentar a un muy buen equipo, con jugadores de experiencia y de jerarquía. Banfield es un equipo que está en crecimiento", advirtió el entrenador de Independiente con miras al encuentro de mañana.

El entrenador de Independiente, Gabriel Milito, aseguró ayer que un triunfo ante Banfield, en el marco de la 14ta. y última fecha del año por el Campeonato de Primera división, será vital para "encausar un año nada sencillo" vivido por el club.

"Estos tres puntos son vitales de cara al futuro, permitir encausar el rumbo y cerrar bien el año desde lo anímico después de tener un año nada sencillo" sostuvo el 'Mariscal' respecto al encuentro que se disputará mañana desde las 20 en el Estadio Libertadores de América.

En cuanto al rival, dirigido por Julio Falcioni, Milito analizó: "Vamos a enfrentar a un muy buen equipo, con jugadores de experiencia y de jerarquía. Banfield es un equipo que está en crecimiento y ganó los últimos cuatro partidos".

Mañana la institución de Avellaneda mostrará por primera vez el estadio terminado, al menos con todas sus ubicaciones disponibles, por eso el también ex jugador manifestó: "Por fin llegó el día en que el estadio esté completamente finalizado. Era necesario y es bueno, es una satisfacción para el club que se de por finalizada la construcción".

En cuanto al presente del equipo, que tras la goleada sufrida ante Racing por 3 a 0 en el clásico de Avellaneda derrotó a River y a Colón en Santa Fe, Milito sostuvo: "Estoy satisfecho por la manera de competir, con Colón después del gol tuvimos el control de la pelota".

Y en cuanto al cambio de táctica utilizado los últimos dos juegos (pasó del 4-3-3 preferido a un 4-4-2), el entrenador expresó: "No creo que el cambio haya sido tan grande como se expresa, sólo combinamos un poco más jugar en corto y en largo".

Además, destacó la importancia de la competencia y de los triunfos para la confianza del equipo, por eso afirmó: "Necesitamos que el estado anímico de los jugadores esté bien. Todos pueden entrar y salir del equipo, para eso tenemos un plantel, para tener variantes".

Por otra parte fue consultado sobre la llegada de refuerzos en el mercado de verano y aseguró: "En el caso de incorporar tienen que ser jugadores de jerarquía sino nos quedaremos como estamos".

"Hablamos con Berón (NdeR: Fernando, DT de la división Reserva) y vamos siguiendo jugadores. Hay algunos que están en un buen nivel y pueden ir a la pretemporada", avisó.

El juvenil Fabricio Bustos, quien debutó ante River como titular y permaneció en el equipo ante el 'Sabalero', es un exponente de ello y al respecto Milito sostuvo: "No podría decir que no se ganó un lugar, lo conocemos hace mucho y trabaja bien en el día a día, tiene un deseo de crecer muy grande".

"Le pedimos paciencia para esperar su momento para debutar en la Primera de Independiente, cuando lo necesitamos lo hicimos jugar y estuvo a la altura en un momento complicado, si mantiene el nivel tendrá un lugar entre los once", concluyó.



Fuente: