"Estoy contento por volver a mi casa", confesó Germán Lux

El arquero Germán Lux aseguró ayer que River Plate está "en un buen momento" en lo deportivo e institucional y afirmó que se siente "muy contento" por volver al club donde se inició como futbolista.

"Llego a River en un buen momento. Estoy feliz de estar acá, contento de volver al club que es mi casa", manifestó Lux en rueda de prensa en la puerta de una clínica del barrio de Belgrano, después de la revisión médica y antes de la firma del contrato que lo ligará a la institución "millonaria" una vez más.

"Estoy muy contento. Ya hablé con Marcelo (Gallardo). El fútbol tiene momentos y este es uno bueno. También, estoy en un buen momento yo", agregó el arquero, de último paso por Deportivo La Coruña, después de atajar en Mallorca, ambos equipos del fútbol español.

Lux, quien jugó anteriormente en River entre 2002 y 2006, resaltó que el conjunto de Núñez ya acumula "un par de años" con varias conquistas, entre ellas la Copa Libertadores 2015, la Copa Sudamericana 2014 y la Recopa en 2015 y 2016, y que además está "muy bien" en la faz institucional.

Por su parte, el defensor Javier Pinola también se sometió a la revisión médica para el paso previo a la firma de su contrato con River y dio a conocer su opinión por el mal momento que vivió en su salida de Rosario Central.

"Quería tener una despedida en Central, no me dejaron. La pasé mal con lo que sucedió el viernes (con pintadas en la pared de colegio de sus hijos en Rosario). Se me ensució con cosas que no son verdaderas. Lo lamento por mis hijos y por los nenes que van a ese colegio que no tienen nada que ver", manifestó Pinola.

El ex defensor de Núremberg de Alemania calificó como "un desafío" su pase a River y que el entrenador Marcelo Gallardo le comunicó que podía ser "importante" para el grupo.

"Jugar la Copa Libertadores es uno de los objetivos más lindos. Trato de pensar en lo futbolístico, en cómo me puedo sentir o ayudar a un grupo con el estilo de juego. Publicaron fotos de cuando era chico con la camiseta de River, pero no soy yo. Mi pase es futbolístico. Cuando uno es profesional se quiere identificar con la camiseta que tiene y no tiene nada que ver si soy hincha o no", aseveró Pinola.