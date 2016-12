Estreno: La llegada

Unas misteriosas naves espaciales se posan por todo el planeta. De inmediato se crea un equipo de élite, encabezado por la experta lingüista Louise Banks, para investigar. Mientras la humanidad se precipita hacia una guerra mundial, Banks y su equipo se esfuerzan contra reloj por conseguir respuestas y, para obtenerlas, correrá un riesgo que podría poner en peligro su vida y, posiblemente, a toda la humanidad.

"He soñado con hacer ciencia-ficción desde que tenía diez años", explica el director Denis Villeneuve, que se quedó completamente entusiasmado con el relato corto en el que se basa "La Llegada", "La Historia de tu Vida", escrito por Ted Chiang. "Es un género que tiene mucha fuerza y las herramientas para explorar nuestra realidad de una forma muy dinámica".

"Después de que Dan Levine y Dan Cohense pusieran en contacto conmigo para proponerme hacer una película", recuerda Chiang, "me enviaron un DVD de la película de Denis, 'Incendies' (2010), para que me hiciera una idea de lo que tenían pensado hacer. Eso sirvió para que los tomara verdaderamente en serio. Si me hubieran enviado una copia de una típica producción de ciencia ficción de Hollywood, seguramente los habría ignorado. No consiguieron asegurar a Denis como director hasta años más tarde, pero él era el realizador que tenían en mente desde el principio".

Villeneuve abordó "La Llegada" de forma distinta por toda una serie de motivos. Aunque le pareció que "La Historia de tu Vida" era un material fantástico, no tenía tiempo para escribir el guion, porque se encontraba en pleno rodaje de "Prisioneros" (2013). "Y, para ser sincero, no sabía muy bien cómo adaptar adecuadamente esa historia, porque es muy intelectual, de una forma muy sólida y hermosa, pero, desde un punto de vista dramático, es un poco difícil de articular, porque trata sobre el proceso", añade.

Villeneuve lo dejó en manos de los productores y del guionista Eric Heisserer, que ya había empezado a adaptar el relato. "Volvieron unos meses después con un guion que era sorprendentemente bueno", recuerda Villeneuve.

"Digo que era sorprendente porque Eric consiguió encontrar la forma de adaptarlo y crear una sensación de tensión y drama". Villeneuve se embarcó entonces definitivamente en el proyecto.

"Lo que me encanta del relato corto es que tiene muchos matices", explica. "Uno de ellos, que me conmovió profundamente, es la idea de que alguien esté en contacto con la muerte.

¿Qué pasaría si supieras cómo vas a morir, cuándo vas a morir? ¿Cómo sería tu relación con la vida, el amor, tu familia y amigos, y con tu sociedad? Al tener una mayor relación con la muerte, de una forma íntima con la naturaleza de la vida y sus sutilezas, nos aportaría más humildad. Vivimos en una época muy narcisista. Estamos peligrosamente desconectados de la naturaleza. Eso es lo que este maravilloso relato corto representaba para mí, una forma de recuperar nuestra relación con la muerte y la naturaleza y el misterio de la vida.